ศาลไม่ให้ประกัน"ดร.วิน-จ่าพิชิต"2 ผู้ต้องหาคดีทุจริตโกงสอบหรือไม่

ศาลอาญาไม่ให้ประกัน"ดร.วิน-จ่าพิชิต"2 ผู้ต้องหาคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่น ขี้กระทำเป็นขบวนการ เกรงยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
วันนี้ (15 ก.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม นำตัว ดร.วิน ธนพชรโภคิน และ จ.ส.ต.พิชิต ทั้งพรม หรือจ่าพิชิต กลุ่มผู้ต้องหาคดีทุจริตข้อสอบมาฝากขังครั้งแรกต่อศาลอาญา
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ตำรวจกองปราบปรามก็ได้นำตัว น.ส.ศตพร หนึ่งในผู้ต้องหาคดีทุจริตข้อสอบมาฝากขัง เจ้าตัวยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ก่อนศาลอาญายกคำร้อง ทำให้ต้องเข้าเรือนจำทันที
ซึ่งทัเงดร วิน และ จ.ส.ต.พิชิต ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ตำรวจคัดค้านการปล่อยชั่วคราวของทั้งคู่เนื่องจากพฤติการณ์มีลักษณะการทำเป็นขบวนการ กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายฝ่าย มีความเสียหายเป็นวงกว้าง ยังมีผู้เกี่ยวข้องหลบหนี หากได้รับการปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีและไปสมคบกับคนอื่นยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ภายหลังจากที่ฝากขังมีรายงานว่าทั้ง จ.ส.ต.พิชิต และดร.วิน ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา
ศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่ง ให้ยกคำร้องของผู้ต้องหาทั้งสอง โดยให้เหตุผลเดียวกันว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ข้อกล่าวหามีลักษณะที่ผู้ต้องหาร่วมกับพวกกระทำความผิดเป็นขบวนการ โดยแบ่งหน้าที่กันทำซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก ส่งผลกระทบสร้างความเสียหาย ต่อกลุ่มบุคคลและระบบราชการในวงกว้าง นับว่าเป็นเรื่องร้ายแรง เมื่อพิจารณาประกอบข้อคัดค้าน ของพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปกระทำการอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวน ให้ยกคำร้อง แจ้งคำสั่งให้ผู้ต้องหาทราบโดยเร็ว