"บิ๊กต่าย" เผยเรียกสอบผู้เกี่ยวข้องคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์แล้วหลายปาก รอพฐ. สรุปประมาทหรืออุบัติเหตุ

ผบ.ตร. เผยกู้ภาพวงจรปิดโรงเบียร์ลาดพร้าวได้ 100% ยอดดับ 32 เจ็บ 77 ราย เรียกสอบผู้เกี่ยวข้องไปแล้วหลายปาก รอผล พฐ. สรุปปมประมาทหรืออุบัติเหตุ
วันนี้ (15 ก.ค.) ที่ กองปราบปรามพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวว่า สถานการณ์ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น 32 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 77 ราย สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บนั้น ขณะนี้แพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วจำนวน 39 ราย ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เหลือซึ่งประเมินอาการอยู่ในกลุ่มวิกฤต (สีแดง) ยังคงต้องพักรักษาตัวและอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวน ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วจำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจะสรุปว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดจากความประมาทหรือเป็นอุบัติเหตุนั้น จำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนมาสนับสนุน แม้ว่าขณะนี้รายงานผลการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐานจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชี้ชัดถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้ว
ผบ.ตร.กล่าวด้วยว่า ในขั้นตอนต่อไป ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วยชุดพนักงานสืบสวนสอบสวน กำลังเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อให้การดำเนินคดีมีความคืบหน้าและสามารถให้ความกระจ่างแก่สังคมและครอบครัวผู้สูญเสียได้โดยเร็วที่สุด