ล้วงคองูเห่า หนุ่มขโมยหมวกนิรภัยของสายตรวจในโรงพักอ้างทำไปเพราะว่างไม่มีอะไรทำ ด้วยความซน ชีวิตมันสงบสุขเกินไป

จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ภายในซอยสามัคคี 58/1 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พบนายอนล อายุ 57 ปี เป็นเจ้าของบ้านพาตำรวจเข้าตรวจค้น
จากการตรวจค้นพบรถมอเตอร์ไซค์ 1 คัน ที่ใช้ขี่ไปก่อเหตุ หมวกนิรภัยสีดำ จำนวน 1 ใบ ของตำรวจสายตรวจ, เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ 1 ชุด อยู่ภายในห้องนอน จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง และจับกุมตัว นายอนล ข้อหาลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด เพื่อการพาเอาทรัพย์นั้นไปหรือ เพื่อให้พ้นจากการจับกุม
.
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 69 เวลา 18.36 น. นายอนล ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เข้ามาใน สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ก่อนก่อเหตุลักหมวกนิรภัยยุทธวิธี สีดำ จำนวน 1 ใบ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ที่วางไว้บนรถ จยย.สายตรวจ แล้วหลบหนีไป
.
หลังเกิดเหตุตำรวจสืบสวน ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในโรงพักและตามเส้นทางที่หลบหนี พบว่า มีคนร้ายเป็นชาย สวมเสื้อยืดสีฟ้า สวมกางเกงขาสั้น สีดำ มีแว่นตาคาดไว้บนหัว ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายอนล อายุ 57 ปี จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขอหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจค้นและจับกุมตัวได้พร้อมของกลาง นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ดำเนินคดี
.
จากการสอบถาม นายอนล ให้การว่า “ ตนว่างไม่มีอะไรทำ ด้วยความซน ชีวิตมันสงบสุขเกินไป เล่นกับใครไม่ได้ก็ต้องเล่นกับตำรวจ กับทหาร ถ้าไปเล่นกับประชาชนจะไปรบกวนประชาชนเขา ทำเขาเดือดร้อน ”