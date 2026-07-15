กรรมการหมู่บ้านมัดศพยายวัย 94 ปีติดกับตัว นำศพใส่ตะกร้าท้ายรถจยย.ขี่ไปวัด

“ ณ.วัดเชิงเลนขอบพระคุณครับ#พวกผมทำด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินรถเข็นไม่มีไม่เป็นไร จับยายนั่งซ้อนท้ายไปวัดกัน ”
เมื่อวันที่ 15 ก.ค.69 ผู้สื่อข่าลงพื้นที่บ้านสวน ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พบ นายอนันต์ ม่วงน้อย อายุ 42 ปี กรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นคนนำร่างของยายที่เสียชีวิตใส่ตะกร้าท้ายรถ จยย.ไปที่วัด
นายอนันต์ เล่าว่าเมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมาตนได้รับแจ้งมาว่ามี ยายหยด สองจันทร์ อายุ 95 ปี เสียชีวิตที่บ้านด้วยโรคชรา ตนก็เข้ามาดูแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบด้วยความที่ถนนทางเดินมันแคบเพราะเป็นบ้านสวนตนเลยได้พูดคุยกับทางลูกและญาติของยายว่าเราจะทำยังไงดีจะต้องนำร่างของยายออกจากบ้านเพื่อไปที่วัดเพราะถนนมันเล็กรถใหญ่เข้าไม่ได้เลยตัดสินใจใช้ผ้าขาวห่อตัวยายหยดใส่ตะกร้าท้ายรถ จยย.ของตนออกไปด้วยความที่ยายหยดตัวเล็กด้วยพอไปถึงที่รถตู้ของตนจอดอยู่ตนจึงได้นำร่างยายหยดขึ้นรถตู้เพื่อนำร่างของยายไปที่วัดเชิงเลนประกอบพิธีทางศาสนา
นาง ยุพิน สองจันทร์ อายุ 61 ปี ซึ่งเป็นลูกสาวของยายหยดเล่าว่า เมื่อวันที่ 7 ที่ผ่านมาแม่ของตนเสียชีวิตที่บ้านด้วยโรคชราตนเลยแจ้งไปทาง นายอนันต์ ซึ่งเป็นกรรมการหมู่บ้านและนายอนันต์ก็เข้ามาดูพร้อมแจ้งหน่วยงานพอเสร็จตนก็ไม่รู้จะนำร่างของแม่ไปวัดยังไงเพราะถนนหนทางก็ไม่สดวกจึงได้ตกลงกับนายอนันต์เอาผ้าขาวห่อตัวแม่ของตนแล้วนำร่างแม่ของตนใส่ตะกร้าท้ายรถ จยย.นายอนันต์ออกไปซึ่งทั้งตนเองและนายอนันต์เกรงว่าแม่จะตกจึงได้ใช้ผ้าผูกร่างของแม่ตนติดกับตัวนายอนันต์ขับออกไปขึ้นรถตู้ที่จอดเอาไว้ด้านนอกก่อนที่จะนำร่างแม่ของตนไปที่วัดก็ขอขอบคุณนายอนันต์ที่เข้ามาดูแลและช่วยเหลือ