ลาวจับได้แล้ว 2 ตัวการเครือข่ายยา ส่งเฮโรอีนฝากแอร์สาวหิ้ว ยังไม่ส่งให้ไทย เร่งขยายผลคดีในประเทศก่อน

MGR Online - ”ดีเอสไอ” รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับชาวลาว 3 ราย หลัง “สปป.ลาว” จับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดเฮโรอีนเข้าไทย ส่งออกออสเตรเลีย-ไต้หวัน
วันนี้ (15 ก.ค.) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 99/2569 เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนขยายผลกรณีเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญอาชญากรรมข้ามชาติเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตส ว่า ขณะนี้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญารัชดาภิเษกออกหมายจับผู้ต้องหา ซึ่งเป็นชายชาวลาว จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.นายสายัน หรือท้าวสายัน บัวระพา (ชาวลาว) 2.นางนัน บัวระพา (ชาวลาว) 3.นายอุ่น หรือท้าวอุ่น เนาวะราด (ชาวลาว) ในข้อหา “สมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เฮโรอีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนโดยทั่วไปและร่วมกันพยายามส่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เฮโรอีน) ออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป”
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 99/2569 เผยอีกว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดตอนนี้อยู่ระหว่างกบดานหลบหนีในประเทศลาว ล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่า ทางการ สปป.ลาว สามารถช่วยติดตามจับกุมผู้ต้องหาให้ดีเอสไอ และ ป.ป.ส. ได้แล้ว 2 ราย คือ นายสายัน หรือท้าวสายัน บัวระพา (ชาวลาว) และนางนัน บัวระพา (ชาวลาว) ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลอยู่ที่ประเทศลาว ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือ คือ นายอุ่น หรือท้าวอุ่น เนาวะราด (ชาวลาว) สปป.ลาว อยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกุมตัว
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เผยต่อว่า จากการสืบสวนข้อมูลย้อนหลัง 2-3 ปี พบว่าผู้ต้องหาทั้ง 3 รายนี้ คือ 1.นายสายัน หรือท้าวสายัน บัวระพา (ชาวลาว) 2.นางนัน บัวระพา (ชาวลาว) 3.นายอุ่น หรือท้าวอุ่น เนาวะราด (ชาวลาว) ซึ่งร่วมกับผู้ต้องหาสองสามีภรรยา คือ นายอุทิศ ชาวไทย และนางทัดสะพอน ชาวลาว มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งเฮโรอีนและยาบ้ามาโดยตลอด ทั้งยังมีแผนประทุษกรรมในลักษณะเดียวกันเกือบทุกล็อตยาเสพติด โดยเฉพาะกรณีของนายสายันและนายอุ่น ที่มีหน้าที่สั่งการให้เครือข่ายนำเอายาเสพติดข้ามฝั่งมาส่งให้เครือข่ายในประเทศไทย โดยการรับ-ส่งจะเกิดขึ้นตรงจุดใต้ต้นมะเดื่อของฝั่งไทย ริมแม่น้ำโขง จ.เลย ซึ่งจะมีคนไทยมารอรับพัสดุที่ซุกซ่อนยาเสพติดเรียบร้อยแล้ว อาทิ มีการซุกซ่อนในผ้าไหม ซุกซ่อนในซับด้านในกระเป๋าผ้าลายปัก เป็นต้น จากนั้นเครือข่ายฝั่งไทย อย่างเช่นสองสามีภรรยา นายอุทิศ ชาวไทย และนางทัดสะพอน ชาวลาว ก็จะรีบเอาไปส่งบริษัทขนส่งตามสาขาในพื้นที่เพื่อให้พัสดุถึงผู้รับปลายทาง จึงทำให้พัสดุที่ซุกซ่อนยาเสพติดเหล่านี้ได้เข้าสู่กรุงเทพฯ ชั้นใน
อย่างไรก็ดี หลักฐานเส้นทางการเงินของสองสามีภรรยา นายอุทิศ และนางทัดสะพอน ค่อนข้างมัดตัวชัดเจน ว่ามีความเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเฮโรอีนเข้าสู่ประเทศไทย แม้ในตอนแรกจะพยายามให้การภาคเสธ แต่ท้ายสุดก็ยอมรับสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐานของเจ้าหน้าที่ ว่าทั้งคู่รับการติดต่อนำยาเสพติดเฮโรอีนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยด้วยการคุยกับผู้ต้องหาทั้ง 4 รายตามหมายจับจริง ประกอบด้วย 1.นายแคล้ว โบราณ (ชาวไทย) ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนางทัดสะพอน ภรรยาของนายอุทิศ ชาวจังหวัดเลย ปัจจุบันนายแคล้ว, นายอุทิศ, นางทัดสะพอน ทั้งหมดถูกจับกุมตัวที่จังหวัดเลยเรียบร้อยแล้ว 2.นายสายัน หรือท้าวสายัน บัวระพา (ชาวลาว) 3.นางนัน บัวระพา (ชาวลาว) และ 4.นายอุ่น หรือท้าวอุ่น เนาวะราด ชาวลาว โดยเป็นการพูดคุยผ่านทางเฟซบุ๊กและไลน์
ด้าน น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. ยืนยันว่า ทางการลาวสามารถช่วยติดตามจับกุมผู้ต้องหาชาวลาว 2 รายตามหมายจับศาลอาญารัชดาภิเษก ซึ่งดำเนินการขอโดยดีเอสไอได้จริง โดยเป็นความร่วมมือบูรณาการระหว่างไทยและลาวเป็นอย่างดี และถือเป็นความร่วมมือระดับทวิภาคี นอกจากนี้ เรายังมีเอกอัครทูตไทยที่ปรึกษาประจำเวียงจันทน์ ณ สปป.ลาว ที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ส่วนสาเหตุที่อาจจะไม่ได้มีการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายส่งไทยดำเนินคดีนั้น เนื่องด้วยผู้ต้องหาทั้ง 2 รายนี้เป็นผู้ต้องหารายสำคัญ
“ทั้งยังมีคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดบิ๊กล็อตที่เกิดขึ้นในประเทศลาวอีกด้วย ทางการไทยและลาวจึงมีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องมีการขยายผลที่ สปป.ลาว เพื่อสืบสวนสอบสวนไปให้ถึงต้นตอขบวนการรายใหญ่เกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมค้ายาเสพติดข้ามชาติ ทั้งนี้ ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ในวันนี้ มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดล็อตเฮโรอีนที่เราได้มีการจับกุมก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นบริเวณซอยรางน้ำ หลักสี่ บางเขน และรามคำแหง เป็นต้น”