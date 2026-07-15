หิ้ว "ผอ.พิชิต-ดร.วิน"ฝากขัง! ค้านประกันเกรงหลบหนี-ยุ่งเหยิงหลักฐาน

MGR Online - กองปราบควบคุมตัว"ผอ.พิชิต-ดร.วิน"ฝากขังศาลอาญา ค้านประกันเกรงหลบหนี-ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน เจ้าตัวเครียดปัดตอบคำถามสื่อ
วันนี้ (15 ก.ค.) ที่ กองปราบปราม เมื่อเวลา 14.20 น. พนักงานสอบสวนกองปราบปราม (บก.ป.) ได้ควบคุมตัว จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม หรือ "จ่าพิชิต"ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ และ นายวิน ธนพชรโภคิน หรือ อัศวิน โชติพนัง หรือ "ดร.วิน" ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา"ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันเป็นซ่องโจร, ร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน, ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ, ร่วมกันเปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารใดๆ ซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไป เพื่อล่วงรู้ข้อความ เพื่อนำข้อความหรือเอกสารเช่นนั้นออกเปิดเผย และโดยทุจริตร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน" ไปฝากขังศาลอาญา รัชดาฯ หลังสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้ว โดยทั้งคู่ยังยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการปล่อยชั่วคราวเนื่องจาก ผู้ต้องหากระทำความผิดหลายคน ทำเป็นขบวนการ การกระทำกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน กระทำต่อหน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายฝ่าย มีความเสียหายเป็นวงกว้าง ไม่ยำเกรงต่อกฎหมาย หากได้รับการปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
รายงานแจ้งว่าขณะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองขึ้นรถไปฝากขัง ทั้งคู่มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด โดยปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น