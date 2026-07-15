“ดีเอสไอ” รวบเจ้าของโบรกเกอร์ QRS ชักชวนลงทุน Forex อ้างกำไรสูง

MGR Online - ดีเอสไอ จับกุม “มัลลิกา” ผู้บริหารบริษัท QRS ตามหมายจับ ชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนซื้อขาย Forex ในไทย อ้างผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 30
วันนี้ (15 ก.ค.) เวลาประมาณ 08.30 น. ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ได้จับกุม น.ส.มัลลิกา มากสลุด ผู้บริหารและกรรมการบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (บริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทย) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 4015/2569 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิด ความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” โดยจับกุมตัวได้ที่อาคารจอดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ เจ้าพนักงานชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุม และควบคุมตัวจนกระทั่งส่งมอบตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 โดยผู้ต้องหาได้รับทราบแล้ว จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 92/2569 ของการคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดย น.ส.มัลลิกา เป็นเจ้าของโบรกเกอร์ QRS ซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ แต่ประกอบธุรกิจชักชวนประชาชนร่วมลงทุนซื้อขาย Forex ในไทย โดยโฆษณาอ้างว่าได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างประเทศ รับประกันผลตอบแทน และเสนอผลกำไรสูงถึงร้อยละ 20–30 ภายใน 7 วัน พร้อมชักชวนเข้ากลุ่มปิดเพื่อรับสัญญาณการซื้อขาย (Signal Trade) จากการสืบสวนพบว่า มีพฤติการณ์ควบคุมหรือหน่วงเวลาการส่งคำสั่งซื้อขาย ควบคุมหรือปลอมแปลงกราฟและราคาให้ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดโลก ทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายและไม่สามารถถอนเงินได้ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมล่วงหน้า หรืออ้างเหตุขัดข้องของระบบ
นอกจากนี้ ยังใช้รูปแบบการตลาดแบบเครือข่าย ชักชวนผู้ลงทุนให้สมัครเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ (Introducing Broker: IB) เพื่อหาผู้ลงทุนรายใหม่เข้าสู่ระบบ แลกกับค่าตอบแทนและค่านายหน้าจากค่าธรรมเนียมการซื้อขาย รวมทั้งได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อผู้ลงทุนในสายงานขาดทุนหรือพอร์ตถูกปิด อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากความเสียหายของผู้ลงทุน
ทั้งนี้ การดำเนินการในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษ เป็นไปตามข้อสั่งการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่กำหนดให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงการบังคับบัญชา จัดชุดปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อนำตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่ยังหลบหนี เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป