ลูกสาวเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ เผยยังไร้การติดต่อเยียวยา ชี้เงิน 1 หมื่นไม่พอค่าทำศพ

ลูกสาวเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เข้าพบตำรวจ สน.พหลโยธินขอรับทรัพย์สินผู้เสียชีวิตคืน เผยยังไม่รับการติดต่อช่วยเหลือเยียวยา ชี้เงิน 1 หมื่นบาทไม่พอค่าทำศพ
วันนี้ (15 ก.ค.) ที่ สน.พหลโยธิน นางสาวกันธิชา สิงห์ขร บุตรสาวของนางภานิชา สิงห์ขร ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินและของมีค่าของผู้เสียชีวิตกลับคืน โดยระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือประสานงานใดๆ จากเจ้าของร้านหรือทีมททนายความในเรื่องการเยียวยา พร้อมเรียกร้องให้ทางร้านแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจและรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่
นางสาวกันธิชา เปิดเผยว่า ในวันนี้เดินทางมารับทรัพย์สินของมีค่าของมารดา รวมถึงทรัพย์สินของเพื่อนสนิทมารดาที่เสียชีวิตพร้อมกันในที่เกิดเหตุ เนื่องจากเพื่อนของมารดาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและไม่มีญาติสนิท โดยทางครอบครัวตัดสินใจจัดงานบำเพ็ญกุศลศพของทั้งคู่ร่วมกันเพราะทั้งสองคนสนิทกันมาก ทั้งนี้ จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของมารดาพบล่าสุดระบุเวลา 23.23 น. ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่นาน ทั้งสองยังถ่ายภาพคู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมารดาได้ส่งข้อความบอกลูกชายและหลานเพียงสั้นๆ ว่าไม่กลับบ้าน ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้น
นางสาวกันธิชา เปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันยังไม่เคยพบหรือพูดคุยกับทนายความของทางร้านเลย และรู้สึกกังวลใจอย่างมากว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเยียวยาอย่างทั่วถึง เนื่องจากทราบกระแสข่าวว่า ทางร้านจะช่วยเหลือค่าทำศพเบื้องต้นรายละ 10,000 บาท ซึ่งส่วนตัวมองว่าไม่เพียงพออย่างยิ่ง เพราะค่าใช้จ่ายในพิธีศพจริงสูงกว่านั้นมาก จนตนเองต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาจัดงานศพให้มารดา ขณะที่มีเพียงมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่เข้ามาช่วยเหลือค่าทำศพเบื้องต้นจำนวน 20,000 บาท
ส่วนตัวรู้สึกแปลกใจมากที่ทำไมทางร้านหรือทนายความถึงไม่โทรศัพท์ติดต่อมาที่ญาติผู้เสียหายโดยตรง เพราะตำรวจก็มีเบอร์โทรศัพท์ของญาติทุกคนอยู่แล้ว แต่กลับใช้วิธีให้ญาติเดินทางมาติดต่อผ่านตำรวจที่ สน.เอง ซึ่งญาติบางรายเป็นคนต่างจังหวัดและเดินทางกลับบ้านเกิดไปหมดแล้ว การดำเนินการแบบนี้เหมือนเป็นการผลักภาระ จึงอยากเรียกร้องให้ทางร้านแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้ ด้วยการเป็นฝ่ายติดต่อเข้าหาผู้สูญเสียเอง และเร่งดำเนินการเยียวยาโดยเร็วที่สุด