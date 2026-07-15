ปคม.ทลายค่ายมวยดังระยอง! บังคับนักมวยค้ากาม! ช่วยเหยื่อพ้นนรก 12 คน ล่านายทุนต่างชาติ-สวิงกิ้งเด็กในสังกัด

MGR Online - ตำรวจ ปคม.ทลายค่ายมวยดังระยอง รวบผู้จัดการจัดส่งเด็กในสังกัดค้าประเวณีให้ลูกค้าชายรักชาย ช่วยเหยื่อพ้นนรก 12 คน ล่านายทุนชาวนอร์เวย์ สวิงกิ้งเด็กในสังกัด
วันนี้ ( 15 ก.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. และ พ.ต.ท.ณรงค์เวช จิวเดช สว.กก.2 บก.ปคม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดย มีเจ้าหน้าที่ พมจ.ระยอง, พมจ.ชลบุรี จับกุมนายนฤเบศ หรือเช็ค อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 3772/2569 ลงวันที่ 7 ก.ค.69 ข้อหา "ค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยเป็นธุระจัดหา พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หรือรับไว้ซึ่งเด็กอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี และเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี ฯ"
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปคม. รับแจ้งว่า มีกลุ่มบุคคลเปิดค่ายฝึกสอนมวยไทยแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง แอบบังคับให้นักมวยชายที่เป็นเด็กส่งค้าประเวณีให้กับผู้ที่มีรสนิยมรักร่วมเพศ
จากการสืบสวนทราบอีกว่า นายเช็ค ผู้ต้องหาเป็นผู้ดูแลค่ายมวยดังกล่าว และคอยเป็นธุระจัดหานักมวยที่เป็นเด็ก ส่งค้าประเวณีกับลูกค้ารสนิยมชายชอบชายได้ เจ้าหน้าที่จึงวางแผนให้สายลับแฝงตัวเป็นนักเรียนเข้าไปฝึกมวย เพื่อพิสูจน์ทราบการกระทำผิด จนทราบว่าภายในค่ายมวยดังกล่าวมีนักมวยทั้งชาย และหญิง ซึ่งมีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ อายุต่ำกว่า 18 ปี ไปจนถึง 35 ปี ประมาณ 30 คน
ต่อมาสายลับได้ทำทีสอบถาม นายเช็คเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศของเด็กนักมวยในค่าย โดยนายเช็คระบุว่าตนสามารถจัดหานักมวยที่ขายบริการทางเพศให้ได้ หากมีลูกค้าต้องการ มีราคาตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป และอ้างว่าเด็กที่ขายบริการจะเป็นเด็กที่เกเร หรือเด็กมีปัญหาครอบครัว และต้องการหาเงินไปเที่ยวเตร่ พร้อมส่งภาพเด็กที่ขายบริการ มาในไลน์ให้ดูก่อนตัดสินใจ และยังอธิบายอีกว่าการซื้อบริการทางเพศเด็กนักมวยนั้น ส่วนมากจะเป็นลักษณะการออรัลเซ็กส์เด็กให้สำเร็จความใคร่ หรือให้เด็กเป็นฝ่ายรุก และยังให้ข้อมูลอีกว่ามีนักมวยที่ขายบริการทางเพศลักษณะดังกล่าวอีกกว่า 15 คน พร้อมแจ้งรายชื่อ และข้อมูลภาพถ่ายของเด็กให้ทราบด้วย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 จุด กำลังชุดแรกวางแผนปฏิบัติการอำพราง (ล่อซื้อ) เพื่อเข้าจับกุมนายเช็ค พร้อมเข้าช่วยเหลือเหยื่อ ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 3 ราย คือ นายเอ อายุ 16 ปี ด.ช.บี อายุ 15 ปี และ ด.ช.ซีอายุ 13 ปี หลังทำทีขอซื้อบริการทางเพศกับผู้เสียหาย ตกลงราคาคนละ 3,000 บาท ซึ่งจะแบ่งให้กับเด็ก 2,000 บาท และแบ่งให้นายเช็ค 1,000 บาท พร้อมนัดหมายให้นำเด็กมาส่งยังห้องพักรีสอร์ตแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่จึบแสดงตัวจับกุม สอบสวนนายเช็ค ให้การรับสารภาพ จึงควบคุมตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคม.ดำเนินคดีต่อไป
ส่วนเป้าหมายที่ 2 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปยังค่ายมวยดังกล่าว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยนำเด็ก จำนวน 12 คน มาคัดกรองว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ พบกลุ่มเด็กและเยาวชนชาย อายุระหว่าง 11 – 19 ปี จำนวน 15 คน รวมกันอยู่บริเวณค่ายมวย แต่ไม่พบผู้ปกครอง ซึ่งเด็กทั้ง 12 คน ให้ข้อมูลในทางเดียวกันว่า ค่ายมวยดังกล่าวจะมีชายชาวต่างชาติ Mr.Kim ชาวนอร์เวย์ เป็นสนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินการของค่าย ซึ่ง Mr.Kim นั้นมีพฤติการณ์ทุกครั้งที่เดินทางมาที่ค่ายฯ ก็จะมีเลขา ชื่อนาง บี (นามสมมติ) เรียกเด็กชายให้ไปพบเป็นการส่วนตัวที่ห้องรับรองภายในค่ายมวย ระหว่างนั้นจะละเมิดและอนาจารทางเพศ ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน มีทั้งให้เด็กทำกันเอง และกระทำ
ต่อเด็กในแบบสวิงกิ้ง และยังมีการถ่ายภาพถ่ายคลิปไว้ หลังเสร็จกิจแล้ว Mr.Kim จะให้ค่าตอบแทนครั้งละ 500 – 5,000 บาท พร้อมกำชับให้เด็ก ๆ ห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกกับใคร หากถูกใจเด็กคนไหนก็จะให้การสนับสนุนเป็นสิ่งของต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ, ชุดนักเรียน ส่วนกรณีที่ครอบครัวเด็กยากจนก็จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายภายในบ้าน และค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองของเด็กคนนั้นด้วย
นอกจากนี้เด็กบางรายยังให้ข้อมูลว่าเจ้าของค่ายมวยนั้นก็ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น แต่นิ่งเฉยไม่ได้สั่งห้ามอะไร รวมทั้งครอบครัวเด็กก็ทราบเรื่อง แต่ก็เห็นว่า Mr. Kim มีบุญคุณให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และตัวเด็กเองก็ได้รับเงินมาใช้จ่ายทำให้สุขสบายขึ้น เลยไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีอะไร
จากการสอบสวนของทีมสหวิชาชีพ มีความเห็นว่ามีเด็กผู้เสียหายทั้งหมด 6 ราย ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจาก Mr.Kim จริง ก็จะได้เร่งสอบสวนเพื่อขยายผล และติดตามตัวMr.Kim มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป