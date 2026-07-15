ตร.ท่องเที่ยวรวบ 7 หนุ่มแอฟริกันแฝงตัวย่านคลองสามวา พบโอเวอร์สเตย์นานสุดเกือบ 3 ปี

ตำรวจท่องเที่ยวกวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย รวบ 7 ชาวแอฟริกัน แฝงคลองสามวา พบโอเวอร์สเตย์นานสุดเกือบ 3 ปี
วันนี้ (14 ก.ค.) พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ให้เร่งกวาดล้างชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ตำรวจท่องเที่ยวจึงเปิดปฏิบัติการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชุดสืบสวน กก.1 บก.ทท.1 นำโดยพ.ต.อ.ปิยะพงษ์ เอนสาร ผกก.1 บก.ทท.1 ว่าที่ พ.ต.ต.ภูมิ มั่นเมือง สว.กก.1 บก.ทท.1 เข้าตรวจสอบบริเวณหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง ถนนประชาร่วมใจ เขตคลองสามวา หลังได้รับเบาะแสว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติแฝงตัวอยู่ในพื้นที่ ก่อนควบคุมตัวชายชาวต่างชาติได้ 7 ราย ประกอบด้วย ชาวไนจีเรีย 6 ราย และชาวเซเนกัล 1 ราย
ผลตรวจสอบพบ 4 ราย อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต (โอเวอร์สเตย์) นานตั้งแต่ 782-1,052 วัน โดยรายหนึ่งอยู่เกินกำหนดเกือบ 3 ปี ส่วนอีก 3 ราย ไม่พบหลักฐานการเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้อง จึงแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สน.มีนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเดินหน้าตรวจสอบและกวาดล้างชาวต่างชาติผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งกบดานของผู้กระทำผิด และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว