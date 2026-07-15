หนุ่มเผยนาทีหนีตายไฟไหม้โรงเบียร์ เห็นควันพุ่งออกเพดานคิดว่าเอฟเฟกต์ ก่อนเกิดเปลวไฟ

หนุ่มวัย 26 ปี ผู้อยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์เข้าแจ้งความ สน.พหลโยธินขอรับเงินเยียวยา เผยเห็นควันพุ่งออกจากเพดานคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์ ก่อนเกิดเปลวไฟลุกลาม
วันนี้ (15 ก.ค.) ที่ สน.พหลโยธิน นายนัฏฐพงศ์ ละคร อายุ 26 ปี หนึ่งในผู้ที่ไปเที่ยวในคืนเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว พร้อมด้วย นางจรัญ ละคร อายุ 45 ปี มารดา ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจ สน.พหลโยธิน เพื่อขอรับเงินเยียวยาจากการประสบเหตุ
โดยนายณัฐพงศ์เปิดเผยว่า ตนนั่งอยู่บริเวณหน้าเวที โต๊ะหมายเลข 149 โดยเดินทางไปถึงร้านประมาณ 23.00 น. และนั่งอยู่ได้เกือบหนึ่งชั่วโมง กระทั่งสังเกตเห็นควันออกมาจากบริเวณเพดาน ซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์ หรือ ดรายไอซ์ แต่เพียง 3-4 วินาที ควันสีดำก็พุ่งออกมาตามด้วยเปลวไฟ และไฟฟ้าดับลงจนมืดสนิทไปทั้งหมด ตนจึงวิ่งไปทางประตูหนีไฟ
ซึ่งขณะนั้นมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยส่องไฟฉายและตะโกนบอกให้ลูกค้าไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดความแออัดจนมีการเบียดเสียดและล้มลง รวมถึงตนยังถูกเหยียบและรองเท้าหลุดขณะพยายามวิ่งหนีออกจากร้าน
นายนัฏฐพงศ์ ยืนยันว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีกลิ่นผิดปกติแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ และไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่มีการปิดประตู เพื่อบังคับให้ลูกค้าจ่ายเงินก่อนออกจากร้านแต่อย่างใด เนื่องจากตนและกลุ่มเพื่อนรวม 5 คน ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบริการ ส่วนกรณีผู้ร่วมกลุ่มอีก 1 คนนั้น ตนคาดว่าได้รับควันไฟเข้าไปมากจนหมดสติและอาจถูกเหยียบในจังหวะชุลมุน
ทั้งนี้ นายนัฏฐพงศ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตนไม่กล้าออกไปเที่ยวสถานบันเทิงอีก และจะเลือกดื่มกินภายในที่พักอาศัยแทน ส่วนรอยแผลตามตัวที่ได้นั้น เกิดขึ้นในระหว่างที่ตนพยายามหนีเปลวไฟที่ไล่ตามมา
ด้านนางจรัญ ระบุสั้นๆ ว่า หลังจากนี้คงไม่กล้าให้ลูกชายไปเที่ยวสถานบันเทิงอีกเช่นกัน
นอกจากนี้ มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมได้เดินทางมาที่ สน.พหลโยธิน โดยในส่วนกรณีของผู้ประสบเหตุที่เป็นแรงงานต่างด้าวนั้น ต้องมีการประสานงานไปยังสำนักงานใหญ่ประกันสังคม จ.นนทบุรี ต่อไป โดยทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต่อสื่อมวลชน
สำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ ได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดี โดยมี พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสอบปากคำจนถึงขณะนี้ รวมทั้งสิ้น 52 ปาก แบ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ 1 ราย พนักงานภายในร้าน 16 ราย กลุ่มญาติและผู้ได้รับบาดเจ็บ 33 ราย และเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจที่เกิดเหตุอีก 2 ราย เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป