สอบเครียด! "ผอ.พิชิต-ดร.วิน" ปฏิเสธทุกข้อหา หอบเงินสดหวังประกันแต่ชวด ลุ้นฝากขังเที่ยงนี้

MGR Online - กองปราบสอบเครียด! "ผอ.พิชิต-ดร.วิน" ทั้งคู่ยังปากแข็ง เจ้าหน้าที่เตรียมฝากขังก่อนเที่ยงวันนี้ เจ้าตัวเครียดหอบเงินสดหมายประกันตัวแต่ถูกปฏิเสธ
วันนี้ ( 15 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พา นายวิน ธนพชรโภคิน หรือ อัศวิน โชติพนัง หรือ "ดร.วิน" ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา"อั้งยี่และซ่องโจร, ความผิดเกี่ยวกับการนำไปซึ่งเอกสารและปลอมแปลงเอกสาร และ ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบฯ" ไปค้นที่ออฟฟิศ ย่านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวานนี้ (14 ก.ค.) จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูล ที่มีความเชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น เบื้องต้นยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลบางส่วนถูกลบออกไป เพราะเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเก่า ทำให้ข้อมูลสำคัญในส่วนนี้ยังไม่ได้มา จึงต้องไปขยายผลกับ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม หรือ "จ่าพิชิต"ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งจ่าพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่มีบางส่วนที่ตำรวจมีพยานหลักฐาน ที่สามารถระบุได้ว่าจ่าพิชิตทำผิดจริง เจ้าตัวจึงจะยอมรับในความผิดนั้น
เบื้องต้น จ่าพิชิต มีความเครียดมากหลังจากที่เดินทางประสงค์เข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ แต่ถูกปฏิเสธพร้อมแสดงหมายศาลจับกุม ทั้งที่เจ้าตัวเชื่อว่าจะได้รับการประกันตัว โดยมีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสด เพื่อที่จะนำมายื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ทั้งนี้ตำรวจเชื่อว่าจ่าพิชิตได้มีการเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ได้ทำตามขั้นตอนและกระบวนการการจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง 3 คน
สำหรับในช่วงเช้าของวันนี้ตำรวจได้มีการเบิกตัว ดร.วินและจ่าพิชิตไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการฝากขังที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ก่อนเที่ยง และขณะเดียวกันในวันนี้จะมีการแถลงคดีดังกล่าวโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.ในช่วงบ่ายวันนี้