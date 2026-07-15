ทลายรังนอมินีข้ามชาติ จัดฉากเป็นออฟฟิศจำลอง จ้างคนว่างงาน-ไรเดอร์ สวมสิทธิ์ถือหุ้นแทน

ตม.3 บุกบ้านเดี่ยวในปทุมธานี ใช้เป็นสำนักงานบัญชีบังหน้า จัดฉากทำออฟฟิศจำลอง จ้างคนว่างงาน-ไรเดอร์ สวมสิทธิ์ถือหุ้นแทนเลี่ยงกฎหมาย
วันนี้ (15 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (14 ก.ค.) พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ มีสุข ผกก.ตม.จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.พีรพัฒน์ คล้ายคลึง รอง ผกก.ตม.จว.ปทุมธานี พ.ต.ต.หญิง สุภางค์กาญน์ มนตรีพิศาล สว.ตม.จว.ปทุมธานีและ พ.ต.ท.รวีศักดิ์ สุริยภักดิ์ สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ตม. ช่วยราชการ ตม.จว.ปทุมธานี นำโดย ร.ต.อ.ชาติชนก สุวรรณทรรภ และร.ต.อ.สุวิทย์ สุทัศน์ รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี สนธิกำลังสภ.สามโคก และจัดหางานจังหวัด
นำหมายค้นศาลจังหวัดปทุมธานีเข้าตรวจสอบบ้านเดี่ยวในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.สามโคก พบถูกใช้เป็นสำนักงานบัญชีบังหน้าและจัดฉากเป็นออฟฟิศจำลองของบริษัทนอมินีรวม 27 บริษัท โดยมีนาย ท (นามสมมุติ) ยอมรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างบริษัทละ 12,000 – 15,000 บาท ให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสัดส่วนหุ้นไทย 51% และไต้หวัน 49% ให้กับกลุ่มลูกค้าชาวไต้หวันรวม 17 ราย โดยใช้ชื่อคนสนิทที่ว่างงานและกลุ่มไรเดอร์มาสวมสิทธิ์เป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่อเลี่ยงกฎหมาย
จากการตรวจสอบเชิงลึก พบบางบริษัทมีบัญชีโยงใยระบบรับแจ้งความออนไลน์ มีเงินหมุนเวียนผิดปกติกว่า 130 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 5 เดือน เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดเอกสาร ตรายาง และพาสปอร์ตทั้งหมดส่งดำเนินคดี พร้อมขยายผลกวาดล้างขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป