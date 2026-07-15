รวบลุงวัย 60 ขี่จักรยานตระเวนขโมยสายไฟ อ้างหาเงินเลี้ยงญาติตาบอด

ตร.รวบลุงวัย 60 ปี ปั่นจักรยานขโมยสายไฟ สารภาพหาเงินประทังชีวิต เลี้ยงญาติตาบอด และหลาน 2 คน
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 69 พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด , พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด , พ.ต.ท.วิศิษฏ์ ชมเชย สว.สส.สภ.ปากเกร็ด ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายมนัส ภู่แก้ว หรือนัด อายุ 60 ปี พร้อมด้วยของกลางคือ 1.จักรยานแม่บ้าน 2 ล้อ สีเทา 2.คีมปากจิ้งจก 3.คีมตัดสายไฟ 4.สายทองแดงเปลือย 7 มัด 5.เศษฉนวนหุ้มสายไฟ 1 กระสอบ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาคือ 1.ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะ
สืบเนื่องจากวันที่ 1 ก.ค. 69 ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า เวลาประมาณ 02.00 น. ที่ร้านอัคคี ซอยเลี่ยงเมืองปาเกร็ด พบว่าสายไฟเมน 3 เฟส เบอร์ 25 ยาว 20.4 ซม. มูลค่า 18,000 บาท หายไป และเบรกเกอร์ ถูกลายได้รับความเสียหาย ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่านายมนัส ภู่แก้ว หรือนัด อายุ 60 ปี เข้ามาก่อเหตุโดยปั่นจักรยานเข้ามา ใช้อุปกรณ์ตัดสายไฟและขโมยออกไป
จากการสอบถาม นายมนัส ภู่แก้ว หรือนัด อายุ 60 ปี เล่าว่า ตนขโมยสายไฟมาประมาณ 3 ครั้งแล้ว ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆ ตนเคยโดนจับเรื่องขับเสพมาก่อน โดยปั่นจักรยานตนพยายามไล่ขโมยและเก็บสะสมให้ได้เยอะๆ ก่อนค่อยนำไปขายทีเดียว ตนได้นำสายไฟไปขายร้านขายของเก่า ตนมีปัญหาเรื่องเงิน ส่วนเงินที่ได้มานำไปซื้อกับข้าวกิน เพราะต้องเลี้ยงดูที่บ้านคนเดียว คนแก่ที่บ้านก็ตาบอด และต้องเลี้ยงหลานอีก 2 คน ที่ทำไปเพราะไม่มีคนมาจ้างงาน ตนจะปั่นจักรยานหาของเก่า ถ้าเจอสายไฟก็จะตัด ตนเคยขายสายไฟได้ 1 มัด 1,000 กว่าบาท