กล้องจับภาพตำรวจจราจร ยื่นเล่มใบสั่งเข้าไปในรถ ก่อนชูนิ้วให้คนถ่าย

MGR Online-กล้องจับภาพตำรวจจราจร สน.พระโขนง ตั้งด่านบริเวณซอยสุขุมวิท 83 เรียกรถยนต์เปิดกระจกพูดคุย ขอดูใบขับขี่ ป้ายภาษี ก่อนยื่นใบสั่งเข้าไปในรถแล้วเดินออกไป หันมองกล้องชูนิ้วให้คนถ่าย
วันนี้ (15 ก.ค.) เพจเฟซบุ๊ก Pom Pranorm โพสต์คลิปขณะตำรวจจราจร สน.พระโขนง ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร บริเวณซอยสุขุมวิท 83 (ขาออก) ตรงข้ามสำนักงานเขตพระโขนง ได้มีตำรวจ 1 นาย เรียกตรวจรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร สปอร์ต สีเทา แล้วเดินมาที่ประตูฝั่งด้านข้างคนขับ คนในรถได้เปิดกระจกพูดคุยกับตำรวจ
จากนั้นตำรวจเดินมาตรวจสอบป้ายภาษีบริเวณหน้ารถ แล้วเดินกลับเรียบร้อยไปพูดคุยต่อใช้เวลาประมาณ 1 นาที คนในรถยื่นใบขับขี่ให้ตำรวจตรวจสอบ ตำรวจหยิบสมุดใบสั่งไล่เปิดทีละใบให้ดู และยื่นสมุดใบสั่งทั้งเล่มเข้าไปในรถพร้อมใบขับขี่ ตำรวจชะโงกหัวพูดคุยกับคนในรถประมาณ 30 วินาที ก่อนถือสมุดใบสั่งออกจากรถแล้วเดินออกไป
ทว่าตำรวจเหมือนรู้ตัวว่าโดนแอบถ่าย ได้หันมามองกล้องพร้อมใบหน้ายิ้มแย้ม (ใส่หน้ากากอนามัย) แล้วชูนิ้วชี้มาที่คนถ่ายที่อยู่บนสะพานลอย คนถ่ายพูดว่า "เยี่ยม เยี่ยมเลยท่านเยี่ยมเลย โอ้โห สุดยอดครับ ออกใบสั่งเหรอครับ" ก่อนที่ตำรวจคนนั้นจะเดินหันหลังไป คนถ่ายพูดต่อว่า "ครับนะ พิจารณาเอาเองละกันนะครับ"
อย่างไรก็ตาม คลิปดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าผู้ขับขี่ กระทำความผิดกฎหมายจราจรหรือไม่ และไม่ได้ระบุว่าตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่อย่างใด เนื่องจากไม่ได้ยินการสนทนาของทั้งสองฝ่าย และไม่เห็นเหตุการณ์ภายในรถ.