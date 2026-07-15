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กล้องจับภาพตำรวจจราจร ยื่นเล่มใบสั่งเข้าไปในรถ ก่อนชูนิ้วให้คนถ่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online-กล้องจับภาพตำรวจจราจร สน.พระโขนง ตั้งด่านบริเวณซอยสุขุมวิท 83 เรียกรถยนต์เปิดกระจกพูดคุย ขอดูใบขับขี่ ป้ายภาษี ก่อนยื่นใบสั่งเข้าไปในรถแล้วเดินออกไป หันมองกล้องชูนิ้วให้คนถ่าย

วันนี้ (15 ก.ค.) เพจเฟซบุ๊ก Pom Pranorm โพสต์คลิปขณะตำรวจจราจร สน.พระโขนง ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร บริเวณซอยสุขุมวิท 83 (ขาออก) ตรงข้ามสำนักงานเขตพระโขนง ได้มีตำรวจ 1 นาย เรียกตรวจรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร สปอร์ต สีเทา แล้วเดินมาที่ประตูฝั่งด้านข้างคนขับ คนในรถได้เปิดกระจกพูดคุยกับตำรวจ

จากนั้นตำรวจเดินมาตรวจสอบป้ายภาษีบริเวณหน้ารถ แล้วเดินกลับเรียบร้อยไปพูดคุยต่อใช้เวลาประมาณ 1 นาที คนในรถยื่นใบขับขี่ให้ตำรวจตรวจสอบ ตำรวจหยิบสมุดใบสั่งไล่เปิดทีละใบให้ดู และยื่นสมุดใบสั่งทั้งเล่มเข้าไปในรถพร้อมใบขับขี่ ตำรวจชะโงกหัวพูดคุยกับคนในรถประมาณ 30 วินาที ก่อนถือสมุดใบสั่งออกจากรถแล้วเดินออกไป

ทว่าตำรวจเหมือนรู้ตัวว่าโดนแอบถ่าย ได้หันมามองกล้องพร้อมใบหน้ายิ้มแย้ม (ใส่หน้ากากอนามัย) แล้วชูนิ้วชี้มาที่คนถ่ายที่อยู่บนสะพานลอย คนถ่ายพูดว่า "เยี่ยม เยี่ยมเลยท่านเยี่ยมเลย โอ้โห สุดยอดครับ ออกใบสั่งเหรอครับ" ก่อนที่ตำรวจคนนั้นจะเดินหันหลังไป คนถ่ายพูดต่อว่า "ครับนะ พิจารณาเอาเองละกันนะครับ"

อย่างไรก็ตาม คลิปดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าผู้ขับขี่ กระทำความผิดกฎหมายจราจรหรือไม่ และไม่ได้ระบุว่าตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่อย่างใด เนื่องจากไม่ได้ยินการสนทนาของทั้งสองฝ่าย และไม่เห็นเหตุการณ์ภายในรถ.









ขอบคุณเพจเฟซบุ๊ก Pom Pranorm
กล้องจับภาพตำรวจจราจร ยื่นเล่มใบสั่งเข้าไปในรถ ก่อนชูนิ้วให้คนถ่าย
กล้องจับภาพตำรวจจราจร ยื่นเล่มใบสั่งเข้าไปในรถ ก่อนชูนิ้วให้คนถ่าย
กล้องจับภาพตำรวจจราจร ยื่นเล่มใบสั่งเข้าไปในรถ ก่อนชูนิ้วให้คนถ่าย
กล้องจับภาพตำรวจจราจร ยื่นเล่มใบสั่งเข้าไปในรถ ก่อนชูนิ้วให้คนถ่าย
กล้องจับภาพตำรวจจราจร ยื่นเล่มใบสั่งเข้าไปในรถ ก่อนชูนิ้วให้คนถ่าย
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