"ป่อเต็กตึ๊ง" ซับน้ำตาช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว รายละ 2 หมื่นบาท

วันที่ 14 ก.ค.69 ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งฝ่ายสาธารณภัย นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการฯ นางสาวดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผจก.ฝ่ายสาธารณภัย นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หน.ผ.สาธารณภัย นายชุมพล บุญภักดี ผช.หน.ผ.สาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่มอบเงินค่าฌาปนกิจ รายละ 20,000 บาท ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ลาดพร้าว ซึ่งเดินทางมาทำธุรการด้านเอกสารขอรับศพออกจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจพร้อมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนำร่างบรรจุโลงส่งกลับภูมิลำเนา เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา