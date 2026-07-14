แช่ขวาพาซวย! ตร.ทางหลวงเรียกตรวจรถทัวร์พบต่างด้าว 10 คนปะปนผู้โดยสาร

MGR Online - ตำรวจทางหลวงเรียกรถทัวร์แช่ขวาจะออกใบสั่ง พบคนขับมีพิรุธ ค้นเจอ10 เมียนมาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายปะปนกับผู้โดยสารชาวไทย
วันนี้ (14 ก.ค. ) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล.และ พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายกำเหง (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสารที่ 1, นายสิทธิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ผู้ขับขี่รถทัวรโดยสารที่ 2 และ นายเอกสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี พนักงานประจำรถทัวร์โดยสาร พร้อมชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 10 คน แยกเป็นชาย 7 คน และหญิง 3 คน ได้บริเวณ ริมถนน ทล.41 (เอเชีย) กม.20+200 (ขาล่องใต้) ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร
สืบเนื่องจากระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพร นำรถวิทยุตรวจการณ์ออกตรวจตราในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อมาถึงบริเวณดังกล่าวพบรถทัวร์โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ ยี่ห้อ MERCEDES BENZ สีฟ้า-ขาว หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร ขับขี่มาในลักษณะแช่ช่องทางเดินรถด้านขวาเป็นระยะทางยาว จึงได้ขับรถติดตามพร้อมส่งสัญญาณเรียกให้หยุดเพื่อที่จะเปรียบเทียบปรับในข้อหาขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย (วิ่งแช่ขวา)
ต่อมาเมื่อรถโดยสารประจำทางคันดังกล่าวจอดสนิท ผู้ขับขี่ได้รีบเปิดประตูวิ่งลงมาแสดงเอกสารต่าง ๆ อย่างมีพิรุธเหมือนไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบ ทำให้สงสัยว่าอาจมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ จึงได้ร่วมกันขึ้นไปตรวจสอบพบชาวเมียนมาเข้าเมืองผิดกฎหมาย 10 คน นั่งปะปนมากับผู้โดยสารสัญชาติไทย จึงได้ควบคุมตัวผู้ขับขี่ พนักงานประจำรถ และบุคคลต่างด้าวทั้งหมด มาสอบสวน
โดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าร่วมกัน ลักลอบรับต่างด้าวกลุ่มนี้เสริมเข้ามาในเส้นทางเพื่อหารายได้พิเศษ โดยได้รับการว่าจ้างจากนายหน้าชาวไทย ไม่ทราบชื่อ-สกุลจริง ขับรถแวะรับนอกสถานีในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม มุ่งหน้าไปส่ง จ.สุราษฎร์ธานี แลกกับค่าจ้างรวม 12,000 บาท จึงแจ้งข้อหา “ให้การช่วยเหลือซ้อเร้น บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย” แก่พนักงานรถทัวร์ ส่วนต่างด้าว 10 ราย แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอานาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนควบคุมตัวทั้งหมดส่ง
ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านวิสัยเหนือ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป