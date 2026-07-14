ปอศ.จับหนุ่ม Startup ลอบถ่ายทอดสดบอลโลกละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน Discord

MGR Online - ตำรวจ ปอศ. “ปิดเกม Shut down หนุ่ม Startup” ลักลอบถ่ายทอดสด
ฟุตบอลโลก 2026 ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน Discord
วันนี้ ( 14 ก.ค. )พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.นพวัตติ์ ธารีจรัญพัฒน์ สว.กก.1 บก.ปอศ. พร้อมด้วยตัวแทนจาก บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด นำหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าตรวจค้นจับกุม นายนิสิต (สงวนนามสกุล) ได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 1 บัญชีและคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปอศ. ได้รับแจ้งจากตัวแทน บริษัท โมโนสตรีมมิ่ง จำกัด ผู้ได้รับสิทธิเผยแพร่ภาพและเสียงการแข่งขันฟุตบอลโลก( FIFA World Cup 2026) ว่ามีผู้ละเมิดสิทธิลักลอบนำสัญญาณการแข่งขันไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์จึงได้สืบสวนพบ ว่ามีบัญชีเฟซบุ๊กโพสต์ข้อความโฆษณาแอบอ้างได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ไปก่อนชักชวนผู้สนใจสมัครสมาชิก ก่อนจะดึงเข้าสู่กลุ่มในแพลตฟอร์ม Discord ที่ใช้เผยแพร่สัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก โดยภายในกลุ่มมีสมาชิกหลายรายร่วมรับชม และสนทนาระหว่างการแข่งขัน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าตรวจค้นจับกุม พร้อมดำเนินคดีในข้อหา เผยแพร่สัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ และเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้รับชมเพื่อแสวงหากำไร อันอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำตัวของกลางที่ตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป