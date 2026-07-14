สมาคมศิษย์เก่า BSRU เปิดประชุมครั้งที่ 1/2569 แจ้งวาระ การจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

วันนี้ (14 ก.ค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2569 ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีหัวข้อสำคัญ 1.การส่งมอบงานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ผ่านมาซึ่งได้หมดวาระลง 2.การแจ้งผลการดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสมาคมฯ ขึ้นใหม่ทั้งชุด และ 3.รายงานสถาะทางการเงินของสมาคมฯ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-13 ก.ค.2569 นอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญประกอบด้วย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 2.คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฯ และ 3.การมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของสมาคมฯ ประจำปี 2569
หลังจากที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้หมดวาระลงทั้งชุด และมีมติในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ เป็นนายกสมาคมฯ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อให้การบริหารจัดการสมาคมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบัดนี้การดำเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสมาคมฯ จากชุดเดิมเป็นชุดใหม่ทั้งชุด ได้เสร็จสิ้น ตามมาตรา 85 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครได้รับจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมฯ ชุดใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันมี 1.นายคณกร สว่างเจริญ เป็นนายกสมาคมฯ 2.นายชาญชัย สุวรรณวัฒน์ เป็นอุปนายก 3.นายวิทยา พิบูลย์สวัสดิ์ เป็นกรรมการ 4.นางสาวสุดารัตน์ ชาญเลขา เป็นกรรมการ
5.นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ เป็นกรรมการ 6.นางเพลินใจ กุนทีกาญจน์ เป็นกรรมการ 7.นายรังสรรค์ บัวทอง เป็นกรรมการ 8.นายธีรถวัลย์ ปานกลาง เป็นกรรมการ 9.นางสาวเชิดศิริ นิลผาย เป็นกรรมการ 10.นายสิริชัย เอี่ยมสอาด เป็นกรรมการ 11.นายนุกูล สาระวงศ์ เป็นกรรมการ 12.นายจุมพฏ กาญจนกำธร เป็นกรรมการ 13.นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ เป็นกรรมการ 14.นายเอก อุทานนท์ เป็นกรรมการ 15.นางสาวเพ็ญพร ทองคำสุก เป็นกรรมการ 16.นางสาวทชชยา วนนะบวรเดชน์ เป็นกรรมการ 17.นางสาวพัชรา เดชโฮม เป็นกรรมการ 18.นางสาวปาริชาติ ปรีชากร เป็นกรรมการ 19.นางสาวอมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ เป็นกรรมการ 20.นางสาวปณิตา แจ้ดนาลาว เป็นกรรมการ 21.นายณัฏฐ์ เดชะปัญญา เป็นกรรมการ/ปฏิคมและประชาสัมพันธ์ 22.นางศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว เป็นกรรมการและนายทะเบียน 23.นางวิมล อุทานนท์ เป็นกรรมการและเหรัญญิก 24.นางสาวชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน เป็นกรรมการและเลขาธิการ และ 25.นางวลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ส่วนคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาสมาคมฯ ประกอบด้วย 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ 2.ดร.บัญชา เกิดมณี 3.นายจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ 4.นางสวนิต พูนพิพัฒน์ 5.นางจินดารัตน์ ถวิลเติมทรัพย์ 6.นายนพพร อุสิทธิ์ 7.นายวทัญญู มุ่งหมาย และ 8.นายวิสุทธิ์ กุนฑีกาญจน์
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้ประชุมวางแผนการกำหนดยุทธศาสตร์ และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้ทุกภารกิจงาน ของสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำ 2569 ในการประชุมครั้งถัดไป.