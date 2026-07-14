ทนายโรงเบียร์ลาดพร้าว เผยเตรียมเยียวยาผู้เสียชีวิต-ค่าฌาปนกิจรายละ 1 หมื่น เจ้าของยังรักษาตัว ICU

ทนายความร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวนำเอกสารเข้ามอบตำรวจ สน.พหลโยธินพร้อมให้ปากคำ เผยเตรียมเยียวยามอบเงินผู้เสียชีวิต-ค่าฌาปนกิจเบื้องต้นรายละ 1 หมื่นบาท ส่วนเจ้าของยังรักษาตัวอยู่ใน ICU
วันนี้ (14 ก.ค.) ที่ สน.พหลโยธิน นายนิธิรุจน์ เจติยาธีรนันท์ ทนายความของร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อนำเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของร้าน ทั้งเอกสารการจดทะเบียน สัญญาเช่า และเอกสารต่างๆ มอบให้กับพนักงานสอบสวน พร้อมเข้าให้ปากคำเบื้องต้นแล้ว
นายนิธิรุจน์ เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจากทางร้านให้เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ โดยได้เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า พร้อมทั้งเตรียมลงบันทึกประจำวัน กรณีมีญาติผู้เสียชีวิตรายหนึ่ง ซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นไปแล้วจำนวน 10,200 บาท สำหรับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทางร้านมีความพร้อมที่จะชดใช้เยียวยาแก่ทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ โดยในส่วนของผู้เสียชีวิต ได้เตรียมเงินค่าฌาปนกิจและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 10,000 บาท ซึ่งขณะนี้เตรียมเงินไว้เพียงพอสำหรับผู้เสียชีวิต 30 ราย และสามารถติดต่อรับเงินได้ที่ สน.พหลโยธิน
“สำหรับเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินสำรองของทางร้าน ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจร่วมกันของครอบครัวเจ้าของร้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 4-5 คน แม้ทุกคนจะมีความกังวลเรื่องการถูกดำเนินคดี แต่มีความเห็นตรงกันว่าจะเร่งดำเนินการเยียวยาผู้เสียหายเป็นอันดับแรก โดยจะจ่ายตามศักยภาพและงบประมาณที่ร้านสามารถดำเนินการได้ในเบื้องต้น ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ ยังต้องมีการหารือรายละเอียดเพิ่มเติม แต่ยืนยันว่ามีเจตนาจะเยียวยาเช่นเดียวกัน พร้อมเปิดให้ญาติผู้เสียหายเดินทางมาติดต่อรับการช่วยเหลือที่ สน.พหลโยธิน และจะเร่งดำเนินการให้ครบทุกคน” ทนายความ กล่าว
นอกจากนี้ในส่วนของการประกันภัยของร้าน นายนิธิรุจน์ เชื่อว่ากรมธรรม์ประกันภัยของร้านมีแนวโน้มที่จะสามารถครอบคลุมการชดใช้เยียวยาผู้เสียหายทั้งหมด แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุตัวเลขได้ เนื่องจากต้องรอให้บริษัทประกันภัยประเมินความเสียหายหน้างานก่อน โดยก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกับบริษัทประกันภัยและส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว หากได้รับค่าสินไหมเมื่อใด ทางร้านจะเร่งนำเงินมาชดใช้เยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวโดยทันที ไม่ต้องรอเป็นเวลานาน
สำหรับความคืบหน้าของเจ้าของร้าน ขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU โดยอาการยังอยู่ในขั้นวิกฤต แพทย์ประเมินอาการอยู่ในระดับ 50 ต่อ 50 และยังไม่สามารถเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนได้ เนื่องจากหมดสติไปตั้งแต่เกิดเหตุและยังไม่รับทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ตัดประเด็นการเข้าให้ปากคำ หากอาการดีขึ้นก็สามารถให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนได้ในภายหลัง
ส่วนประเด็นหุ้นส่วนของร้าน ขณะนี้ยังไม่มีการตรวจสอบเอกสารหรือข้อเท็จจริงอย่างละเอียด จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าหุ้นส่วนเป็นเครือญาติของเจ้าของร้านหรือไม่
ขณะที่เรื่องการจดทะเบียนร้าน นายนิธิรุจน์ ระบุว่า เท่าที่ทราบ ร้านจดทะเบียนเป็น “ร้านอาหาร” ที่สามารถเปิดการแสดงดนตรีสดได้ แต่รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการเปิด-ปิดร้าน หรือเวลาปิดให้บริการในแต่ละวัน ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากยังไม่ได้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวอยู่กับเจ้าของร้าน นอกจากนี้ตัวแทนของร้านยังมีความตั้งใจที่จะเข้าพูดคุยกับครอบครัวผู้เสียหายทุกราย โดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ สน.พหลโยธิน จะเดินทางไปพบครอบครัวของผู้เสียหายเพื่อพูดคุยและแสดงความรับผิดชอบต่อไป
สำหรับในระยะต่อจากนี้ ยังมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ทั้งเรื่องสิทธิการเยียวยาจากประกันภัย และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของประกันสังคม ซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่า พนักงานของร้านทุกคนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนและได้รับสิทธิตามกฎหมายหรือไม่ โดยจะต้องอาศัยข้อมูลจากพนักงานและผู้เกี่ยวข้องประกอบการตรวจสอบ
พร้อมยืนยันว่า หลังเกิดเหตุ ตนเองไม่ได้หลบหนีไปไหน แต่พยายามรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อนำส่งให้พนักงานสอบสวน พร้อมยอมรับว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับร้านทุกคนอยู่ในสภาพจิตใจที่ย่ำแย่และเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก และหากมีความพร้อม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับร้านจะออกมาขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียหายและสังคมด้วยตนเอง