ฝนตกถนนลื่นกระบะเสียหลักพุ่งชนรถและทับคนขายใบกระท่อมริมทางดับ 1 ราย

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ร.ต.อ. ปรีชา เต็กสี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว รับแจ้งเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนรถที่จอดขายของริมทาง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบนถนนสาย 340 (ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) ฝั่งมุ่งหน้าสี่แยกนพวงศ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จึงรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมประสานรถกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าให้การช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะมีหลังคาแครี่บอย ยี่ห้อโตโยต้า (Toyota) สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน 1ฒย- 153 กรุงเทพมหานคร อยู่ในสภาพพลิกตะแคง โดยมี นายสุทธิพงษ์ นิภา อายุ 27 ปี ที่อยู่ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 2 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ เป็นคนขับ ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ใกล้กันพบรถยนต์อเนกประสงค์ ยี่ห้อนิสสัน เอ็นวี (Nissan NV) สีม่วง หมายเลขทะเบียน ผธ -5529 นครปฐม สภาพถูกรถกระบะคันดังกล่าวล้มทับ บริเวณด้านหลังรถนิสสัน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อคือ นายปิยบุตร ชุ่มชื่น อายุ 51 ปี ที่อยู่ 43 ม6 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นอกจากนี้ ยังพบใบกระท่อมสดตกกระจายเกลื่อนพื้นที่เกิดเหตุ
จากการสอบถาม นายสุทธิพงษ์ คนขับรถกระบะ ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุตนได้ขับรถไปส่งของย่านอำเภอบางเลน และกำลังขับรถเดินทางกลับบ้าน เมื่อมาถึงจุดกลับรถมุ่งหน้าสี่แยกนพวงศ์ มีฝนตกหนัก ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ รถจึงหมุนเสียหลักพุ่งตกลงข้างทาง หลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยนำตัวตนออกจากรถ จึงพบว่ารถของตนได้พุ่งชนและทับรถที่จอดขายน้ำและใบกระท่อมอยู่ริมถนนจนมีผู้เสียชีวิต
เบื้องต้น ร.ต.อ. ปรีชา เต็กสี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ร่วมชันสูตรพลิกศพกับแพทย์เวร และได้บันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน ถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้ว ส่วนผู้เสียชีวิตให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตร ยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ถนนสายซ่อมสร้าง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อหาสาเหตุการตายอีกครั้ง ก่อนประสานให้ญาติมารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป