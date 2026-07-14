"ไอซ์ ทศกัณฐ์" เปิดใจทั้งน้ำตา สูญเสียแฟน-เพื่อนร่วมวง วอนร้านรับผิดชอบผู้เสียหายทุกคน

หัวหน้าวงทศกัณฐ์ เผย "ดิน" ไฟคลอก 80% ยังสู้ชีวิต รับเคยคิดเลิกเล่นดนตรีหลังสูญเสียแฟนสาว รับนอนไม่หลับ เห็นภาพไฟไหม้ติดตา วอนร้านรับผิดชอบผู้เสียหายทุกคน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 14 ก.ค ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ นายอธิภัทร วิจารณ์ หรือ "ไอซ์" หัวหน้าวงทศกัณฐ์ เปิดเผยถึงอาการของ “ดิน” นักร้องนำ ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ร้านย่านลาดพร้าว ว่า ขณะนี้อาการยังทรงตัว หลังเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันนี้ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการฟอกไต โดยแพทย์ยังติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากถูกไฟคลอกกว่า 80%
นายอธิภัทร กล่าวว่า ได้สอบถามอาการจากแม่ของดิน ซึ่งบอกว่าน้องยังตอบสนองและยังรู้สึกตัว โดยเชื่อว่าหากดินยังมีแรงใจสู้ก็จะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ พร้อมยืนยันว่า แม่เขาบอกว่า ดินสู้อยู่แล้ว ขณะนี้ครอบครัวเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลตลอดเวลา
ส่วนสภาพจิตใจของสมาชิกในวงและเพื่อนนักดนตรีคนอื่นๆ ยอมรับว่าอยู่ในภาวะย่ำแย่ หลายคนเลือกไปทำบุญ ไหว้พระ เพื่อเยียวยาจิตใจ ขณะที่ในวันนี้เพื่อนๆจะเดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพของ “บรีส” ซึ่งเป็นแฟนสาวของนายอธิภัทร หรือ ไอซ์ และเป็นนักร้องในวง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอเอกสารมรณะบัตร ก่อนนำร่างกลับไปประกอบพิธี โดยพ่อของบรีส ซึ่งบวชเป็นพระอยู่ จะเป็นผู้ดำเนินการในการจัดงาน
นายอธิภัทร กล่าวยอมรับว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกอย่างมาก จนเคยคิดจะเลิกเล่นดนตรี เพราะทุกครั้งที่หลับตาจะเห็นภาพแฟน เพื่อน และเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ ทำให้นอนไม่หลับและสะดุ้งผวาตลอดคืน แม้จะยังรักดนตรี แต่ก็ยังไม่รู้ว่าวงจะเดินหน้าต่อได้หรือไม่ เนื่องจากสมาชิกทุกคนต่างอยู่ในภาวะเสียขวัญ แต่ก็ได้กำลังใจจากเพื่อนนักดนตรี ทั้งคนในวงและต่างวง รวมถึงผู้ที่รู้จักและไม่รู้จัก ช่วยให้ตนพยายามเข้มแข็ง เพราะหลายคนบอกว่าในฐานะหัวหน้าวงจะต้องลุกขึ้นมาสู้ให้ได้
เมื่อถูกถามถึงการกลับไปยังจุดเกิดเหตุ นายอธิภัทร กล่าวว่า ไม่กล้าผ่านบริเวณดังกล่าวอีก เพราะไม่อยากเห็นภาพเหตุการณ์ซ้ำ พร้อมฝากถึงนักร้องและนักดนตรีกลางคืนทุกคนว่า ควรเลือกสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย หากรู้สึกว่าร้านใดมีความเสี่ยงก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ตระหนักว่าเรื่องไฟไหม้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ตัวกว่าที่คิด
“เมื่อก่อนผมเห็นข่าวไฟไหม้ที่อื่น ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะมาใกล้ตัวขนาดนี้ ก็อยากเตือนเพื่อนๆ พี่ๆนักดนตรีทุกคนให้ระวัง เพราะมันเป็นภัยที่ใกล้ตัวมาก”
นายอธิภัทร ยังเรียกร้องไม่ให้สังคมปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหาย พร้อมยืนยันว่าจะติดตามเรื่องการเยียวยาและความรับผิดชอบให้กับผู้เสียหายทุกคน ไม่ใช่เฉพาะแฟนของตนและคนในวงเท่านั้น แต่รวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจทั้งหมด
ส่วนกรณีการแสดงความรับผิดชอบของทางร้าน นายอธิภัทร กล่าวว่า ยังไม่มีตัวแทนหรือผู้เกี่ยวข้องติดต่อมาโดยตรง แม้จะเห็นแถลงการณ์ผ่านเพจของร้านแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียด พร้อมเรียกร้องให้ผู้ประกอบการออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่าจะรับผิดชอบผู้เสียหายอย่างไร และติดต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกคนโดยตรง เพราะเชื่อว่าจะเป็นการแสดงความจริงใจมากกว่าการสื่อสารผ่านโพสต์เพียงอย่างเดียว
โดยในวันนี้ทางนายอธิภัทร จะนำร่างของแฟนสาวไปประกอบพิธีทางศาสนาม ที่วัดแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ