ไฟฟ้าลัดวงจรเผาวอดบ้านไม้เหลือแต่โครง

เมื่อเวลา 15:30 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 พ.ต.ท.สวัสดิ์ คงแก้ว ร้อยเวรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้รับแจ้งเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ที่บ้านเลขที่ 174 ภายในซอยรังสิต-นครนายก 16 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครรังสิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้
ในที่เกิดเหตุ เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ที่หน้าบ้าน เก็บของเก่า วางไว้เป็นจำนวนหนึ่ง แสงเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ภายในตัวบ้าน ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ต้องฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิง โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ไม่ลุกลามไปหลังอื่น
แต่สภาพบ้านเหลือเพียงแต่โครงสร้าง ของบ้านเท่านั้น ทรัพย์สินและของอื่นๆไม่วอด ไปกับกองเพลิงแล้ว เนื่องจากตัวบ้านเป็นไม้ ซึ่งเป็นเชื้อไฟอย่างดี จึงทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
นางจงรัก ชื่นชม 59 ปี เจ้าของบ้าน ให้การว่า ตนเองมีอาชีพกินของเก่าขาย ก่อนเกิดเหตุหาเก็บขวดอยู่ที่ซอยถัดไป จากนั้นมีเพื่อนบ้านมาบอกว่าไฟไหม้ โดยก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงเช้า ที่บริเวณขื่อใต้หลังของบ้าน ที่มีการเดินสายไฟ ตนเองได้บอกกับน้องว่าได้ยินเสียงใครลักษณะไฟช็อต แต่น้องบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็น จะเข้ามาดูให้ กระทั่งมีเพื่อนบ้านมาบอกว่าบ้านตัวเองไหม้แล้ว จึงคาดว่าน่าจะเกิดจาก เสียงไฟช็อตที่ตนเองได้ยิน
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พร้อมบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวเจ้าของบ้าน ไปสอบสวนที่โรงพัก เพื่อทำการสอบสวนถึงสาเหตุ เพลิงไหม้อย่างละเอียดอีกครั้ง แต่เบื้องต้นจากที่ได้สอบถามเจ้าของบ้านแจ้งว่า เมื่อช่วงเช้าได้ยินเสียงลักษณะคล้ายไฟช็อต ที่บริเวณสายไฟ ใต้หลังคาบ้าน จึงคาดว่าน่าจะเกิดไฟฟ้า ลัดวงจรอาจ เป็นเพราะสายไฟเก่า อย่างไรก็ตามจะได้ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน เขต 1(ศพฐ.1)เข้าตรวจสอบ อย่างละเอียด อีกครั้ง