สถาบันนิติวิทย์ฯ ร่วม ตร.-สาธารณสุข สนับสนุนพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

MGR Online - สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รุดลงพื้นที่บูรณาการร่วม ตร.-สาธารณสุข สนับสนุนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย เหตุเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าว
วันนี้ (14 ก.ค.) จากกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านสถานบันเทิงย่านลาดพร้าว เมื่อคืนวันที่ 12 ก.ค.69 ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้น กระทรวงยุติธรรม โดย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.) ได้สนองนโยบายเร่งด่วนของรักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรม ในการส่งชุดปฏิบัติการพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานหลักในพื้นที่ เพื่อเร่งช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลัง
นายแพทย์วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ทีมตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม และทีมนักนิติจิตเวช เพื่อเข้าประสานงานร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน และสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย
โดยในส่วนของการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการบริหารจัดการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิต ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ นั้น ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ดำเนินการบริหารจัดการกำลังพลและขั้นตอนการตรวจตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้แสดงเจตจำนงในการพร้อมเป็นหน่วยสนับสนุนในกรณีที่ชุดปฏิบัติการส่วนหน้าต้องการกำลังพลเพิ่มเติมในทันที
อย่างไรก็ดี เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยที่เข้ารับการรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆ ประมาณ 63 ราย โดยมีผลการปฏิบัติงานสำคัญดังนี้
การสนับสนุนการพิสูจน์ตัวบุคคลผู้บาดเจ็บส่งต่อ ณ โรงพยาบาลราชวิถี คณะทำงานกองบริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม ได้เข้าสนับสนุนทางโรงพยาบาลในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลสำหรับผู้บาดเจ็บที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ในเบื้องต้น จำนวน 2 ราย โดยรายแรก สามารถประสานฐานข้อมูลกรมการปกครองร่วมกับข้อมูลตำหนิรูปพรรณจากญาติ (สามีและบุตร) จนยืนยันตัวบุคคลได้สำเร็จ และประสานส่งตัวไปรับการรักษาต่อในสถานพยาบาลที่มีความพร้อม ส่วนรายที่สอง เจ้าหน้าที่ได้ใช้เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลสืบค้นร่วมกับสิ่งของติดตัว ประกอบกับการตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล (สปสช.) จนสามารถระบุชื่อ-นามสกุลจริง และประสานแจ้งให้มารดารวมถึงญาติรับทราบเพื่อเข้าดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว
การดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจครอบครัวผู้สูญเสีย ทีมงานนักนิติจิตเวชและนักจิตวิทยาของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้เข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจเยียวยาและปรับสภาพจิตใจให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งช่วยประสานงานชี้แจงขั้นตอนทางกฎหมายร่วมกับพนักงานสอบสวน ในกระบวนการตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อให้การส่งมอบและรับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
นอกจากนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยที่เข้ารับการรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งประสานงานคัดแยกเพื่อมุ่งเน้นภารกิจไปยังกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้เป็นการเฉพาะ ซึ่งสามารถสนับสนุนการพิสูจน์ตัวบุคคลจนทราบชื่อ-นามสกุลจริงและประสานแจ้งญาติให้รับทราบได้แล้วบางส่วน ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ป่วยที่ยังคงตกค้างและยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะเร่งดำเนินการประสานงานเชิงรุกเพื่อเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมและเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จะยังคงติดตามสถานการณ์และประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความยุติธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถ