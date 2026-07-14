พฐ.กู้ไฟล์ภาพกล้องวงจรปิดคืนเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ได้สำเร็จ

เจ้าหน้าที่ พฐ.เจ้าเก็บกลักฐานเพิ่มเติมรอบที่ 3 ในที่เกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เผยกู้นคืนไฟล์ภาพกล้องวงจรปิดคืนเกิดเหตุได้สำเร็จ
วันนี้ (14 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่มายังร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เพื่อตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม รอบ 3 โดยจะเน้นไปที่บริเวณเพดานด้านบนของร้านที่เกิดเหตุเนื่องจากพบมีเศษวัสดุที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งประตูด้านหลังที่มีข้อมูลถูกปิดล็อกขณะเกิดเหตุ
ด้านพล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผู้บังคับการกองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจพิสูจน์หลักฐานเหตุเพลิงไหม้ ว่า เมื่อวานนี้ (13 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ได้ประสานให้พนักงานสอบสวนนัดหมายกับช่างของทางร้านที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า และงานตกแต่งภายในทั้งหมด ให้เข้ามาชี้จุดระบบไฟฟ้าในที่เกิดเหตุ เนื่องจากสภาพความเสียหายบริเวณบนฝ้าเพดานถูกเพลิงเผาไหม้อย่างรุนแรง จนไม่สามารถบ่งบอกพิกัดการเดินสายไฟฟ้าที่แน่ชัดได้ ขณะนี้ยังคงกั้นพื้นที่เป็นสถานที่เกิดเหตุและห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปดัดแปลงสภาพ เพื่อรอช่างอาคารเข้ามาชี้จุดก่อนจะทำการเปิดฝ้าเพดานเข้าตรวจสอบเชิงลึก โดยในส่วนกรอบเวลานั้นขึ้นอยู่กับการประสานงานของพนักงานสอบสวนว่าจะนัดหมายช่างได้ในช่วงเวลาใด
พล.ต.ต.วาที กล่าวถึงวัตถุพยานที่เจ้าหน้าที่ พฐ. เก็บกู้มาจากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ว่า วัตถุพยานสำคัญคือ กล้องวงจรปิด (CCTV) ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจคอมพิวเตอร์และกู้ข้อมูลได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและเปิดไฟล์ภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ล่าสุดได้รับรายงานว่ากระบวนการกู้คืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว โดยทาง พฐ. จะจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์และส่งมอบไฟล์ภาพวงจรปิดทั้งหมดให้แก่พนักงานสอบสวนนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีภายในวันนี้ทันที ส่วนรายละเอียดพฤติการณ์ความผิดปกติที่ปรากฏในภาพวงจรปิดนั้น ต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดและรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง