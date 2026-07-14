โฆษก ตร. สั่งตรวจสอบ "หมวดนัท" แต่งชุดทหารโผล่ให้ข้อมูลนายกฯ จุดไฟไหม้โรงเบียร์ ลั่นหากสวมรอย-หิวแสง เอาผิดเด็ดขาด

โฆษก ตร. เตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี "หมวดนัท" สวมเครื่องแบบทหารปรากฏตัวจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อ เดินประกบนายกฯ ในคืนเกิดเหตุ หากพบว่าแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือจงใจสร้างสถานการณ์ จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
วันนี้ (14 ก.ค.) ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกระแสข่าวปรากฏภาพชายแต่งกายคล้ายทหาร เข้าไปปะปนในพื้นที่เกิดเหตุ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และเดินตามประกบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในคืนเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ว่า ในเบื้องต้นทุกคนที่ปรากฏตัวในสถานที่เกิดเหตุ ถือเป็นพยานบุคคลที่พนักงานสอบสวนจะต้องเรียกมาสอบปากคำอยู่แล้ว ส่วนกรณีชายแต่งกายคล้ายทหารคนดังกล่าว จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นทหารจริงหรือไม่ หรือเป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามาสวมรอย
"หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริง แต่แอบอ้างแต่งกายเข้ามาเพื่อสร้างสถานการณ์หรือ หิวแสง ทางตำรวจจะพิจารณาข้อกฎหมายทันทีว่าการกระทำนั้นเข้าข่ายความผิดฐานใด และจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้น"
เมื่อถามถึงข้อมูลต่างๆที่ชายคนดังกล่าวให้ไว้กับนายกรัฐมนตรีและสื่อมวลชน จะเป็นข้อมูลเท็จที่สร้างความเสียหายหรือไม่นั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวยืนยันว่า จะต้องนำคำพูดทั้งหมดมาคัดกรองและตรวจสอบกับข้อเท็จจริงอีกครั้ง เพื่อดูเจตนาและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า ชายคนดังกล่าว คือ ว่าที่ ร.ท.ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ หรือ หมวดนัท ผู้สมัคร สก.เขต พญาไท กลุ่มกรุงเทพบินได้