แค้นถูกลวนลาม! ปคม.รวบสาวปัตตานีสาดน้ำกรดใส่เพื่อนร่วมงาน

MGR Online - ตำรวจ ปคม.ตามรวบสาวปัตตานีคาโบกี้รถไฟ หลังก่อเหตุสาดน้ำกรดใส่เพื่อนร่วมงาน อ้างแก้แค้นถูกฝ่ายชายลวนลาม
วันนี้ (14 ก.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม ผกก.6 บก.ปคม.และ พ.ต.ท.ณัฐพร ช่วยนุกูล สว.กก.6 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม น.ส.สามีเราะห์ อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานี ที่ จ.369/2569 ลงวันที่ 7 ก.ค. 69 ข้อหา “พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” ได้บนขบวนรถไฟท้องถิ่น สายยะลา–นครศรีธรรมราช ขณะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ผู้ต้องหาได้โทรศัพท์นัด นายเอ (นามสมมติ) เพื่อนร่วมงานให้ออกมาพบที่บริเวณแหลมตาชี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เมื่อผู้เสียหายเดินทางมาถึง ผู้ต้องหาทำทีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอด ก่อนเดินเข้าไปใช้น้ำกรดที่บรรจุอยู่ในขวดแก้วสาดใส่บริเวณใบหน้าและร่างกายของผู้เสียหาย จนได้รับบาดเจ็บ จากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน สภ.ยะหริ่ง ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสืบทราบว่าหลบหนีออกนอกพื้นที่ด้วยการโดยสารรถไฟขบวนยะลา–นครศรีธรรมราช จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน น.ส.สามีเราะห์ ให้การว่า ตนมีความแค้นส่วนตัวกับผู้เสียหาย เนื่องจากเคยทำงานร่วมกันมาก่อน ซึ่งขณะนั้นเคยถูกผู้เสียหายลวนลาม จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ยะหริ่ง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
วันนี้ (14 ก.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม ผกก.6 บก.ปคม.และ พ.ต.ท.ณัฐพร ช่วยนุกูล สว.กก.6 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม น.ส.สามีเราะห์ อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานี ที่ จ.369/2569 ลงวันที่ 7 ก.ค. 69 ข้อหา “พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” ได้บนขบวนรถไฟท้องถิ่น สายยะลา–นครศรีธรรมราช ขณะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ผู้ต้องหาได้โทรศัพท์นัด นายเอ (นามสมมติ) เพื่อนร่วมงานให้ออกมาพบที่บริเวณแหลมตาชี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เมื่อผู้เสียหายเดินทางมาถึง ผู้ต้องหาทำทีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอด ก่อนเดินเข้าไปใช้น้ำกรดที่บรรจุอยู่ในขวดแก้วสาดใส่บริเวณใบหน้าและร่างกายของผู้เสียหาย จนได้รับบาดเจ็บ จากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน สภ.ยะหริ่ง ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสืบทราบว่าหลบหนีออกนอกพื้นที่ด้วยการโดยสารรถไฟขบวนยะลา–นครศรีธรรมราช จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน น.ส.สามีเราะห์ ให้การว่า ตนมีความแค้นส่วนตัวกับผู้เสียหาย เนื่องจากเคยทำงานร่วมกันมาก่อน ซึ่งขณะนั้นเคยถูกผู้เสียหายลวนลาม จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ยะหริ่ง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป