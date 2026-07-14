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แค้นถูกลวนลาม! ปคม.รวบสาวปัตตานีสาดน้ำกรดใส่เพื่อนร่วมงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

MGR Online - ตำรวจ ปคม.ตามรวบสาวปัตตานีคาโบกี้รถไฟ หลังก่อเหตุสาดน้ำกรดใส่เพื่อนร่วมงาน อ้างแก้แค้นถูกฝ่ายชายลวนลาม

วันนี้ (14 ก.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม ผกก.6 บก.ปคม.และ พ.ต.ท.ณัฐพร ช่วยนุกูล สว.กก.6 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม น.ส.สามีเราะห์ อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานี ที่ จ.369/2569 ลงวันที่ 7 ก.ค. 69 ข้อหา “พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” ได้บนขบวนรถไฟท้องถิ่น สายยะลา–นครศรีธรรมราช ขณะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ผู้ต้องหาได้โทรศัพท์นัด นายเอ (นามสมมติ) เพื่อนร่วมงานให้ออกมาพบที่บริเวณแหลมตาชี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เมื่อผู้เสียหายเดินทางมาถึง ผู้ต้องหาทำทีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอด ก่อนเดินเข้าไปใช้น้ำกรดที่บรรจุอยู่ในขวดแก้วสาดใส่บริเวณใบหน้าและร่างกายของผู้เสียหาย จนได้รับบาดเจ็บ จากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน สภ.ยะหริ่ง ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสืบทราบว่าหลบหนีออกนอกพื้นที่ด้วยการโดยสารรถไฟขบวนยะลา–นครศรีธรรมราช จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว

จากการสอบสวน น.ส.สามีเราะห์ ให้การว่า ตนมีความแค้นส่วนตัวกับผู้เสียหาย เนื่องจากเคยทำงานร่วมกันมาก่อน ซึ่งขณะนั้นเคยถูกผู้เสียหายลวนลาม จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ยะหริ่ง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



แค้นถูกลวนลาม! ปคม.รวบสาวปัตตานีสาดน้ำกรดใส่เพื่อนร่วมงาน
แค้นถูกลวนลาม! ปคม.รวบสาวปัตตานีสาดน้ำกรดใส่เพื่อนร่วมงาน