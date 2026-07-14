ตม.เปิดปฏิบัติการ “ไม่ให้อยู่” กวาดล้างจับอาชญากรต่างชาติ 7 ราย ผลักดันออกนนอกประเทศ

ตม.1 เปิดปฏิบัติการ “ไม่ให้อยู่” ลุยกวาดล้างอาชญากรต่างชาติ ที่ไม่พึงประสงค์ทั่วกรุงเทพฯ จับกุม 7 ราย พร้อมผลักดันออกนนอกประเทศ
จากกรณีที่ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้สั่งการ ตม.ทุกกองบังคับการทั่วประเทศ ปฏิบัติตามนโยบาย พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพชร ผบ.ตร.สั่งตำรวจทั่วประเทศกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ ตามมาตรการของทางรัฐบาล แก้ปัญหาคนต่างชาติที่แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในประเทศ มาตั้งแต่ต้นปี 2569 โดยใช้ “มาตรการ 3 ไม่” ในการบังคับกฎหมายกับคนต่างชาติ ได้แก่ ไม่ให้เข้า ไม่ให้อยู่ และไม่ให้รอด
ล่าสุดวันนี้ (14 ก.ค.) พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 จึงสั่งการให้ พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ รอง ผบก.ตม.1 และ พ.ต.อ.พลสิทธิ์ สุทธิอาจ ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 เปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรต่างชาติ ที่ไม่พึงประสงค์ทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการประสานรายชื่อจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ผ่านกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้เปิดปฏิบัติการ “กรุงเทพมหานคร ไม่ให้อยู่” ตามนโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบ
งานสืบสวนลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวอย่างต่อเนื่อง และเปิดปฏิบัติการพร้อมกันเมื่อวันที่ 14 ก.ค.69 มีผลการจับกุมดังนี้
1. น.ส.ดอง อัน อายุ 39 ปี สัญชาติเวียดนาม ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับต่างประเทศ (ประเทศเวียดนาม) ในข้อหา “ลักลอบค้ายาเสพติดและครอบครองยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย” มูลค่ายาเสพติดประมาณ 2 ล้านบาท
จับกุมตัวได้ที่พักย่านจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.
2.นายหวัง อายุ 38 ปี สัญชาติจีน ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับต่างประเทศ (ประเทศจีน)
ในข้อหา “รับฝากเงินจากประชาชนอย่างผิดกฎหมาย” มูลค่าความเสียหายประมาณ 10 ล้านบาท จับกุมตัวได้ระหว่างเส้นทางหลบหนีกรุงเทพมหานคร-ประจวบคีรีขันธ์
3.นางลี่ อายุ 33 ปี สัญชาติจีน ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับต่างประเทศ (ประเทศจีน) ในข้อหา “ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ที่มิใช่พนักงานของรัฐ” มูลค่าความเสียหายประมาณ 10 ล้านบาท จับกุมตัวได้ที่พักหรูย่านรางน้ำ เขตราชเทวี
4.นางหวาง อายุ 36 ปี สัญชาติจีน ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับต่างประเทศ (ประเทศจีน) ในข้อหา “ฉ้อโกง” มูลค่าความเสียหายประมาณ 3 ล้านบาท จับกุมตัวได้ที่คอนโดหรูย่านสุขุมวิท
5.นาย.ต้าหลิน อายุ 39 ปี สัญชาติจีน ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับต่างประเทศ (ประเทศจีน)
ในข้อหา “ฉ้อโกง” มูลค่าความเสียหายประมาณ 6 ล้านบาท จับกุมตัวได้ที่บ้านพักหรูย่านประเวศ
6.นางหลี่ อายุ 37 ปี สัญชาติจีน ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับต่างประเทศ (ประเทศจีน) ในข้อหา “ฉ้อโกง” มูลค่าความเสียหายประมาณ 6 ล้านบาท จับกุมตัวได้ที่บ้านพักหรูย่านประเวศ
7.นายหยาง อายุ 40 ปี สัญชาติจีน
ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับต่างประเทศ (ประเทศจีน) ในข้อหา “ยักยอกทรัพย์โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่การงาน” มูลค่าความเสียหายประมาณ 2 ล้านบาท จับกุมตัวได้ย่านหลักสี่
พล.ต.ต.ปรัชญา กล่าวว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมที่จะกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ
เดินหน้าปกป้องความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง