ป.คุมตัว "ดร.วิน" ค้นออฟฟิศปากเกร็ด ขยายผลคดีโกงสอบท้องถิ่น เตรียมฝากขังพร้อม "ผอ.พิชิต" พรุ่งนี้

MGR Online - ตำรวจกองปราบควบคุมตัว "ดร.วิน" ลุยค้นหาหลักฐานเพิ่มในออฟฟิศ ย่านปากเกร็ด หลังเจ้าตัวให้การเป็นประโยชน์คดีโกงสอบท้องถิ่น เตรียมฝากขังศาลอาญาพร้อม"ผอ.พิชิต" พรุ่งนี้ (15 ก.ค.)
วันนี้ ( 14 ก.ค. ) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม ได้ควบคุมตัว นายวิน ธนพชรโภคิน หรือ อัศวิน โชติพนัง หรือ "ดร.วิน" ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา"อั้งยี่และซ่องโจร, ความผิดเกี่ยวกับการนำไปซึ่งเอกสารและปลอมแปลงเอกสาร และ ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบฯ" ไปหาพยานหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมที่ออฟฟิศ ย่านปากเกร็ดภายหลังให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี โดยเจ้าหน้าที่ได้พาผู้ต้องหาออกทางด้านข้างของตึกเพื่อหลบนักข่าวที่เฝ้าอยู่ด้านหน้า
ส่วนกำหนดการฝากขังจะเป็นการฝากขังพร้อมกับ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต หรือ "จ่าพิชิต"ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ในวันพรุ่งนี้ (15 ก.ค.) ที่ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก