สุดเศร้า! ญาติรับร่าง "น้องอาร์ต" วัย 23 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ เด็กกตัญญูหวังหาเงินสร้างบ้านให้แม่พิการ ด้าน สส.จี้ปฏิรูปกฎหมาย-ตัดวงจรส่วย
วันนี้ (14 ก.ค.) ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ นางกองแก้ว คุลธิ พี่สะใภ้ของนายสิทธิพงษ์ ไชโย หรือ "น้องอาร์ต" อายุ 23 ปี หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว เดินทางมารับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมด้วยนายวสวรรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรวมพลัง ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า
นางกองแก้ว เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า น้องอาร์ตเพิ่งเข้ามาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในกรุงเทพฯ ได้เพียง 1 เดือน เพื่อหาเงินส่งกลับไปดูแลแม่ที่พิการ หลังเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน โดยตนเลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุ 11 ปี เปรียบเสมือนลูกแท้ ๆ
ก่อนเดินทางมาทำงาน น้องอาร์ตบอกว่าจะตั้งใจเก็บเงินสร้างบ้านให้แม่ และยังโทรศัพท์กลับมาบอกว่า "ทำงานที่นี่ดีอยู่ เดี๋ยวจะเก็บเงินลงมาทำบ้านให้แม่" ซึ่งกลายเป็นคำพูดสุดท้ายที่ครอบครัวได้ยิน พร้อมยอมรับว่ากังวลเรื่องการดูแลแม่ที่พิการหลังสูญเสียเสาหลักของครอบครัว แม้ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานเรื่องเงินเยียวยาจากทางร้าน
ด้านนายวสวรรธน์ ระบุว่า รู้จักน้องอาร์ตเป็นอย่างดี เพราะเป็นคนในพื้นที่เดียวกัน และเป็นเด็กกตัญญูที่ขยันทำงานเพื่อครอบครัว พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับสถานบันเทิง ทั้งการจัดโซนนิ่ง การควบคุมวัสดุก่อสร้าง และการบังคับใช้กฎหมายเวลาเปิด-ปิดสถานบริการอย่างจริงจัง รวมถึงตัดวงจรการเรียกรับผลประโยชน์หรือส่วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยอีกในอนาคต