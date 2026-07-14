ตร.ประชุมแนวทางสรุปคดีไฟไหม้โรงเบียร์-พิจารณาแจ้งข้อหา สอบพยานแล้ว 34 ปาก

ผบก.น.2 เผยเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนประชุมหาแนวทางสรุปคดีไฟไหม้โรงเบียร์บาดพร้าว-พิจารณาแจ้งข้อหาผู้กระทำผิด สอบพยานอแล้ว 34 ปาก พบข้อมูลเป็นประโยนชน์มาก
วันนี้ (14 ก.ค.) พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวน เพื่อสรุปแนวทางคดีไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว พร้อมเปิดเผยวว่า กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้ขึ้นมาเฉพาะในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อควบคุมดูแลสำนวนคดี โดยแบ่งพยานบุคคลและผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 6 กลุ่ม ขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว 34 ปาก จากที่ตั้งไว้ประมาณ 70 ปาก ซึ่งคำให้การของกลุ่มพนักงานและลูกค้าพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก
ส่วนการดำเนินคดีและตั้งข้อหากับผู้ประกอบการ จะต้องพิจารณาแยกข้อเท็จจริง เน้นไปที่ความผิดปกติและการตั้งข้อหาดำเนินคดีต่างๆ ซึ่งอาจมีมากกว่าข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยอาจมีข้อหาอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร หรือข้อหาเป็นเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ ซึ่งการสรุปประเด็นความผิด พนักงานสอบสวนจะต้องนำข้อมูล 2 ส่วนมาพิจารณาแยกกันคือ สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ และสาเหตุของการเสียชีวิต
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตจะพิจารณาจากผลชันสูตรของแพทย์นิติเวช ว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจหรือสำลักควันพิษหรือไม่ เพื่อตอบคำถามว่าเหตุใดจึงมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ เป็นหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งวันนี้ (14 ก.ค.) เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณด้านบนของอาคารเป็นครั้งที่ 3 และคาดว่าจะเป็นวันสุดท้ายในการเข้าตรวจสอบของทีมพิสูจน์หลักฐาน
พล.ต.ต.เกียรติกุล อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่หลายฝ่ายกังวลเรื่องโครงสร้างอาคารและระบบหนีไฟ โดยระบุว่า ตำรวจจะเริ่มสอบสวนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอาคารหลังดังกล่าวว่าก่อสร้างเมื่อใด มีการเข้าตรวจสอบอาคารเมื่อใด สภาพขณะตรวจสอบเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้สร้าง ที่ผ่านมามีการปรับปรุง ตกแต่ง ต่อเติม หรือมีการเปลี่ยนมือผู้ประกอบการอย่างไรบ้าง รวมถึงสภาพภายในและภายนอกก่อนเกิดเหตุเป็นอย่างไร เพื่อนำมาเปรียบเทียบว่าสภาพในวันเกิดเหตุตรงตามใบอนุญาตที่ยื่นขอไว้หรือไม่
หากพบว่าไม่มีการเตรียมทางหนีไฟที่ชัดเจน มีการล็อกประตูหนีไฟ หรือระบบความปลอดภัยล้มเหลว จนทำให้ลูกค้าไม่สามารถหนีออกมาได้จริงในวันเกิดเหตุ จะเข้าข่ายกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส ทันที
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ หลังจากพบว่ามีข้อมูลของผู้อยู่ในเหตุการณ์ย้อนแย้งระหว่างรายงานการตรวจสภาพอาคารของรัฐ ซึ่งเพิ่งมีการเข้าตรวจครั้งล่าสุดเมื่อเดือน เม.ย.2569 ที่ระบุว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่กลับขัดแย้งกับคำให้การของผู้ประสบภัยในวันเกิดเหตุที่ยืนยันตรงกันว่า มองไม่เห็นป้ายบอกทางหนีไฟ หรือระบบไฟและประตูใช้งานไม่ได้จริง
ทั้งนี้จะเรียกเจ้าหน้าที่ชุดที่ลงตรวจเมื่อเดือน เม.ย.2569 เข้ามาสอบปากคำ พร้อมตรวจสอบเอกสารการตรวจทั้งหมด หากพบว่ามีข้อบกพร่องที่ถูกละเลย แต่เจ้าหน้าที่รัฐกลับลงนามผ่านเอกสาร ก็อาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 หรือร่วมประมาท ทันที
สำหรับสถานะของเจ้าของร้านและหุ้นส่วนนั้น ผบก.น.2 ชี้แจงว่า จากหนังสือจดทะเบียนพบว่ามีผู้ประกอบการหลัก 2 คน ปัจจุบันยังไม่มีการสอบปากคำและยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการติดต่อประสานงาน โดยญาติและพี่สาวของผู้ประกอบการได้ติดต่อเข้ามาแจ้งพนักงานสอบสวนว่าอยู่ระหว่างเตรียมการส่งมอบเอกสารข้อมูลทั้งหมด พร้อมยืนยันกรณีมีกระแสข่าวว่าผู้ประกอบการเสียชีวิตนั้น ไม่เป็นความจริง โดยหนึ่งในผู้ประกอบการได้รับบาดเจ็บและขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู แพทย์ยังไม่อนุญาตให้เข้าสอบปากคำ
พล.ต.ต.เกียรติกุล ยังกล่าวถึงข้อสงสัยเรื่องเวลาเปิดให้บริการที่อาจเกินเวลาเที่ยงคืน หรือข้อร้องเรียนเรื่องแก๊สรั่วขณะเกิดเหตุ ว่า จากข้อมูลเบื้องต้นของตำรวจ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลาประมาณ 23.40 น. ซึ่งร้านมีใบอนุญาตเปิดบริการได้ถึงเวลา 24.00 น. แต่ตำรวจจะนำข้อเท็จจริงในที่เกิดเหตุและพยานหลักฐานทั้งหมดมาตรวจสอบย้อนหลัง รวมถึงประเด็นข้อสงสัยเรื่องแก๊สรั่ว ซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ โดยจะส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอย่างละเอียด
อย่างไรก็ตาม คณะทำงานสอบสวนและสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 จะประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อติดตามผลการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ก่อนนำไปสรุปการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
ส่วนกรณีที่มีรายงานว่า ในคืนวันเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจาก สน.พหลโยธิน 2 นาย ที่เข้าระงับเหตุและช่วยเหลือประชาชน ได้รับบาดเจ็บจากการสูดดมควันพิษและสำลักควันอย่างรุนแรง จนมีอาการอาเจียน ปัจจุบันยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่ง ผบก.น.2 ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจริง ไม่ได้เข้าไปเพื่อถ่ายรูปตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด