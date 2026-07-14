ญาติเศร้ารับศพ “ไอซ์-ลี่” เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ สลดลูกน้อย 2 คน ต้องกำพร้าพ่อ-แม่

ญาติเศร้าเดินทางเข้ารับศพ“ไอซ์-ลี่” สามี-ภรรยาเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ไปทำพิธีทางศาสนา ซ้ำลูกเล็กทั้ง 2 คน ต้องกำพร้าพ่อ-แม่
วันนี้ (14 ก.ค.) ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ น.ส.จิตร์ติยา น้าของ น.ส.น้ำทิพย์ ทับสุข หรือไอซ์ ซึ่งเสียชีวิตพร้อมกับ นายสุวิชชา ศิริสลุง หรือลี่ เป็นสามี จากเหตุเพลิงไหม้ร้าน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เดินทางมารับร่างของทั้ง 2 กลับไปบำเพ็ญกุศลที่ จ.นครนายก ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
น.ส.จิตร์ติยา น้าสาว และน.ส.จุฑาทิพย์ เพื่อนสนิทของทั้งคู่ เปิดเผยว่า ไอซ์และลี่ เป็นคนอัธยาศัยดี ร่าเริง และคอยให้คำปรึกษากันมาตลอด ทั้งคู่ยังมีลูกเล็กด้วยกัน 2 คน คนโตอายุ 5 ขวบและคนเล็กอายุ 4 ขวบ ขณะนี้ทุกคนต่างเป็นห่วงสภาพจิตใจของเด็กๆ เพราะยังเล็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าพ่อและแม่จากไปแล้ว ซึ่งคนโตอายุ 5 ขวบ พอจะทราบแล้วว่าพ่อกับแม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนน้อง 4 ขวบยังไม่รู้เรื่อง
สำหรับแนวทางการดูแลลูกทั้ง 2 คน หลังจากนี้ครอบครัวยังอยู่ระหว่างหารือกัน เนื่องจากเพิ่งเดินทางมาจาก จ.สมุทรปราการ และยังไม่มีการพูดคุยรายละเอียดอย่างเป็นทางการ
เพื่อนผู้เสียชีวิตยังตั้งข้อสังเกตถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานบันเทิง โดยมองว่า โต๊ะหรือสิ่งกีดขวางไม่ควรตั้งอยู่บริเวณทางเดินหรือทางหนีไฟ และหากร้านกังวลเรื่องลูกค้าหลบหนีโดยไม่ชำระเงิน ก็ควรใช้พนักงานดูแล ไม่ใช่การล็อกหรือปิดกั้นทางออก เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำให้ผู้ที่อยู่ภายในไม่สามารถหนีออกมาได้ทัน
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงไอซ์ว่า เพิ่งเรียนจบครู เป็นคนมีอนาคต และยังทำงานหารายได้ เพื่อดูแลครอบครัว ขณะที่ลี่ก็เป็นจิตอาสา คอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ทำให้การสูญเสียครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับคนที่รู้จักทั้งสองเป็นอย่างมาก
ส่วนของข้อเรียกร้อง ครอบครัวต้องการให้มีการดำเนินคดีและหาผู้รับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะสาเหตุที่มีการปิดกั้นทางหนีไฟ ซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
เพื่อนผู้เสียชีวิต ระบุด้วยว่า ครอบครัวไม่ได้มองเรื่องตัวเลขของเงินชดเชยเป็นหลัก เพราะไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใด ก็ไม่สามารถทดแทนชีวิตของคนที่รัก หรือชดเชยการสูญเสียเสาหลักของครอบครัวได้
ทางญาติยังเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ออกมาแสดงความรับผิดชอบ ขอโทษ และขอขมาครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคน เพื่อแสดงความจริงใจต่อความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น เนื่องจากจนถึงขณะนี้ ครอบครัวและผู้สูญเสียยังรู้สึกว่า การแสดงความรับผิดชอบที่ชัดเจนยังไม่เพียงพอ
สำหรับ นายสุวิชชา ศิริสลุง หรือลี่ ฝ่ายชายที่เสียชีวิตนอกจากรับราชการแล้ว ยังขับรถจิตอาสาคอยรับส่งคนแก่ เด็ก คนท้องฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หลังจาก ทุกคนทราบถึงการเสียชีวิตของลี่ ในโลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความเสียใจจำนวนมาก พร้อม ชื่นชม ความทุ่มเทการเป็นจิตอาสาตอนที่ลี่ยังมีชีวิตอยู่