หิ้ว “โค้ชเจมส์” ผู้ต้องหาคดี Forex สอบปากคำดีเอสไอ หลังบินกลับไทย

MGR Online - “ดีเอสไอ” รวบ “โค้ชเจมส์” ผู้ต้องหาตามหมายจับคดี Forex คาสนามบินสุวรรณภูมิ หลังเดินทางเข้าไทย คุมตัวสอบปากคำ แจ้งข้อหา “พ.ร.บ.คอมพ์-ฉ้อโกงประชาชน”
วันนี้ (14 ก.ค.) เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) ชั้น 2 ฝั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 (กก.สส.ปป.บก.ตม.2) ร่วมกันจับกุม นายธีรพงษ์ คงแก้ว หรือ “โค้ชเจมส์” 1 ใน 2 ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในฐานความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343
ทั้งนี้ นายธีรพงษ์ หรือ “โค้ชเจมส์” จัดอยู่ในกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ หรือไอบี (IB : Introducing Broker) มีหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือใช้วิธีสอนเทรด และเมื่อมีคนสนใจเทรดหรือลงทุน ก็จะแนะนำให้ไปพบโบรกเกอร์ หรือซื้อขายที่โบรกเกอร์ในกลุ่มเดียวกัน และยังปรากฏว่าเส้นทางการเงินของกลุ่มไอบี (IB) หรือกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ พบว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดกับกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ และบริษัทเพย์เมนตท์รับชำระเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ในคดีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้
โดยการจับกุมตัวนาย ธีรพงษ์ คงแก้ว หรือ “โค้ชเจมส์” พบว่าเป็นการเดินทางเข้าประเทศไทย จากประเทศต้นทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เมืองดูไบ) และควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ได้มีการทำบันทึกจับกุม ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหามาส่งให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ ศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป พร้อมบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัว จนกระทั่งส่งมอบตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
ต่อมา เวลา 11.25 น. เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ควบตัวนายธีรพงษ์ คงแก้ว หรือ “โค้ชเจมส์” มาถึงศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า “มีอะไรอยากจะพูดชี้แจงหรือไม่ โดยเฉพาะการเทรดลงทุน Forex ว่ามีประโยชน์กับผู้ลงทุนอย่างไรบ้าง” ปรากฏว่า “โค้ชเจมส์” ยิ้มและพยักหน้าตอบรับคำถาม แต่ไม่ได้ตอบอธิบายใด ๆ
ขณะที่ ทนายอมร กุศล ซึ่งรับหน้าที่เป็นทนายความของ “โค้ชเจมส์” ได้ขออนุญาตผู้สื่อข่าวงดสัมภาษณ์เรื่องเนื้อหาภายในคดี โดยแจ้งว่า ตนจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์แทนลูกความ จากนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามอีกว่า “โค้ชเจมส์ยืนยันใช่หรือไม่ว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา” ทางด้าน ทนายอมร กล่าวเสริมแทนว่า “เราพร้อมที่จะชี้แจง และก่อนหน้านี้ก็ได้มีหนังสือคำร้องขอประเด็นการสอบสวนไปยังพนักงานสอบสวนแล้ว แต่ก็แปลกใจว่าทำไมจึงมีการขอศาลออกหมายจับ” พร้อมย้ำว่า ลูกความปฏิเสธทุกข้อหา ทั้ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน