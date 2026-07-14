จ่อออกหมายเรียก 11 ขรก.แก๊ง "ผอ.พิชิต" โกงสอบท้องถิ่น แจ้ง 3 ข้อหาหนัก!

ผบช.ก. เผยหลักฐานมัด 3 ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่น ระดม จนท.รัฐ แก้ไขข้อมูลในไฟล์กระดาษคำตอบ เตรียมออกหมายเรียกอีก 11 ขรก. ร่วมแก๊ง "ผอ.พิชิต"มาแจ้ง 3 ข้อหาหนักสัปดาห์หน้า
วันนี้ ( 14 ก.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นว่า จากการรวบรวมหลักฐานของชุดสืบสวนสอบสวนกองบังคับการปราบปราม พบว่าผู้ต้องหาทั้ง 3 คนที่จับกุมตัวได้เมื่อวานนี้ กระทำความผิดอย่างชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบ โดยเป็นผู้ที่วางแผนและรวบรวมข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขไฟล์ที่บริษัทของ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต หรือ "จ่าพิชิต"ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่ ป.ป.ช. เข้าตรวจค้นพบในที่เกิดเหตุ อย่างไรก็ตามจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสามยังคงไม่ให้ความร่วมมือ แต่ตำรวจก็มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะเอาผิดกลุ่มผู้ต้องหานี้ได้
ส่วนกรณีจะต้องส่งสำนวนการสอบสวนครั้งนี้ไปให้ ป.ป.ช. รวมสำนวนหรือไม่นั้น พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า จะต้องดูคำให้การของผู้ต้องหาเป็นหลัก ว่าการกระทำความผิดไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ หากมีความเกี่ยวข้องก็จะต้องส่งสำนวนไปยัง ป.ป.ช. ซึ่งในประเด็นนี้ จะต้องสอบสวนให้ชัดเจนว่า จ่าพิชิต เอาไฟล์ข้อมูลมาจากไหนหากเป็นการกระทำความผิดร่วมกันกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นครั้งนี้ ก็จะต้องส่งสำนวนให้กับ ป.ป.ช. ต่อไป
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า ภายในสัปดาห์หน้านี้จะให้พนักงานสอบสวนกองปราบปราม ออกหมายเรียก ข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 11 คน ที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และตำรวจ บก.ปปป. ตรวจค้นพบขณะกำลังแก้ไฟล์กระดาษคำตอบในบริษัทของ จ่าพิชิต ที่จังหวัดนนทบุรี มารับทราบข้อกล่าวหา รวม 3 ข้อหา เช่นเดียวกับผู้ต้องหาหลัก 3 คน ที่จับกุมได้เมื่อวานนี้ ประกอบด้วย ความผิดเกี่ยวกับอั้งยี่และซ่องโจร, ความผิดเกี่ยวกับการนำไปซึ่งเอกสารและปลอมแปลงเอกสาร และ ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบฯ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนนี้แม้ว่าทั้ง 11 คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แต่เบื้องต้นพบว่าเป็นการกระทำนอกเวลาราชการ ในบริษัทเอกชน และไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ที่ตัวเองมีในการกระทำความผิด ในส่วนนี้พนักงานสอบสวนกองปราบฯ สามารถดำเนินคดีได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องส่ง ป.ป.ช.