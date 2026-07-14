อดีตนายกสภาทนายความ ยก เเนวคำพิพากษาสั่งคนโกงสอบท้องถิ่นออกได้ทันที

”วิเชียร“ อดีตนายกสภาทนายความ ยก เเนวคำพิพากษาศาลปกครองครองสูงสุด ให้ท้องถิ่นสั่งคนโกงสอบ ออกได้ทันที ไม่ต้องเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง
กรณี การสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการทุจริตวิ่งเต้นจ่ายเงินให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลคะแนนสอบมีการทำเป็นขบวนการอย่างมโหฬารจนเป็นมหากาพย์อยู่ในขณะนี้
นอกจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาแล้ว จำเป็นต้องมีการเช็คบิลผู้ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบในการโกงคะแนนสอบดังกล่าวด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจำเป็นต้องดำเนินการทางปกครองด้วยการให้บุคคลนั้นออกจากราชการ
แต่เกิดข้อสงสัยถกเถียงกันว่าจะต้องเพิกถอนคำสั่งในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่โกงคะแนนสอบเสียก่อน จึงจะให้ออกจากราชการ ได้หรือว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถสั่งให้ออกจากราชการได้ทันที
เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2569 ดร.วิเชียร ชุบไธสง อดีตนายกสภาทนายความ ได้ให้ความเห็นเชิงกฎหมายว่า เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะจัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามตำแหน่งในอัตราที่กำหนด หากปรากฏว่าการสอบแข่งขันไม่ชอบด้วยประกาศดังกล่าว แต่เมื่อการสอบแข่งขันเป็นการจัดสอบที่ไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ขั้นตอนการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ หรือการประมวลผลคะแนน (แก้ไขคะแนน) ถือได้ว่าเป็นการจัดสอบโดยผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง
เมื่อมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ทุจริตในการสอบแข่งขันโดยอาศัยมติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แต่งตั้งข้าราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งอันเป็นผลมาจากประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นผลมาจากประกาศดังกล่าว
จึงถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดเจนและร้ายแรง ทางกฎหมายถือเสมือนว่าไม่มีการออกคำสั่งทางปกครองในการบรรจุและแต่งตั้งแต่ประการใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดจึงไม่จำเป็นต้องเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเสียก่อน และสามารถมีคำสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้เลย ทั้งนี้เป็นไปตามนัยคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.255/2565 (ประชุมใหญ่)
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ทุจริตแก้ผลคะแนนสอบในการสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นอันยุติได้ความว่าบุคคลนั้นทุจริตผลคะแนนสอบ จนได้รับบรรจุและแต่งตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นสามารถดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอันเกิดจากการโกงคะแนนสอบออกจากราชการได้ทันที