หิ้ว "ศตพร" แก๊งโกงสอบท้องถิ่นฝากขังผัดแรก - ค้านประกันตัวเกรงหลบหนี

MGR Online - กองปราบคุมตัว "ศตพร" ขบวนการโกงสอบท้องถิ่นฝากขังศาลอาญาฯ ผัดแรก พร้อมค้านประกันตัวเกรงหลบหนี- ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน ด้านเจ้าตัวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
วันนี้ ( 14 ก.ค. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม เบิกตัว น.ส.ศตพร ธนพชรโภคิน หรือ" จ๋า" ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา" อั้งยี่และซ่องโจร, ม.อาญา 188 ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และ ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฐานนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ" ไปขออำนาจศาลอาญา ฝากขังผัดแรก โดยท้ายคำร้องได้คัดค้านการประกันเนื่องจากเกรงผู้ต้องหาหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
รายงานแจ้งว่าในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามระหว่างควบคุมตัวไปศาล น.ส.ศตพร ได้ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชน โดยเจ้าตัวใช้มือปิดบังใบหน้า สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขึ้นรถ