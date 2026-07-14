นายกสภาทนายความลงพื้นที่สำรวจความเสียหายผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว”

สภาทนายความลงพื้นที่เคียงข้างผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” พร้อมรุดประสานนิติเวชร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชน
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2569 ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายวิชาญ ทองรัก อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และ ดร.ธีรวุฒิ วชิรมโนวาทย์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นำคณะทำงานและเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้วยตนเอง ณ ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา พร้อมทั้งแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากการเดินตรวจสภาพโครงสร้างภายในอาคาร พบว่าเป็นอาคารชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยม ด้านหน้าติดถนนลาดพร้าว มีประตูทางเข้า-ออกเพียง 2 ประตู ส่วนด้านหลังมีประตูอีก 2 ประตู โดยประตูที่ 3 เป็นประตูที่เชื่อมออกไปทางห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย
นอกจากนี้ สภาทนายความยังได้เดินทางไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อประสานงานในการตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด โดยการลงพื้นที่และประสานงานในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร อนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่สภาทนายความร่วมเดินทางประกอบด้วย นายอภิชัย พันธุมาศ อนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นายธนกร ธนทวีกายภาส กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายวีรเดช นาบุญ คณะทำงาน น.ส.อัมพร ตุลากัน รองหัวหน้าสำนักงานแบะหัวหน้าฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย น.ส.นิศารัตน์ มีศร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม นางทัศนี โนรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายคดีปกครอง น.ส.ปิติชน แผลงประพันธ์ หัวหน้างานสิทธิมนุษยชน นางสาวพิมพ์ปวี ยอดสิงห์ รักษาการหัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค และน.ส.สุนี พรมกุล ทนายความอาสาฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ทั้งนี้ สภาทนายความพร้อมยืนเคียงข้างผู้สูญเสียและผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยได้จัดเตรียมทนายความอาสานั่งประจำสถานีตำรวจ เพื่อคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนในทุกกระบวนการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด