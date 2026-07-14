ป.ป.ช.รุดสอบแก๊งโกงสอบท้องถิ่น เตรียมฝากขัง "ศตพร" - ผอ.พิชิต อ้างกดดัน ห่วงความปลอดภัย

MGR Online - ป.ป.ช.รุดสอบปากคำขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่น เตรียมฝากขัง "ศตพร" น้องสาว ดร.วิน - เผย ผอ.พิชิต อ้างกดดัน-ห่วงความปลอดภัย เดินมาให้จับถึงกองปราบฯ
วันนี้ ( 14 ก.ค. ) ที่ กองปราบปราม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีจับกุมขบวนการทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น ประกอบด้วย นายวิน ธนพชรโภคิน หรือ อัศวิน โชติพนัง หรือ "ดร.วิน" ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว จับกุมตัวได้ก่อนส่งกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย, น.ส.ศตพร ธนพชรโภคิน หรือ" จ๋า" น้องสาว "ดร.วิน " ถูกจับกุมได้ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม และ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต หรือ "จ่าพิชิต"ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งถูกจับกุมได้ที่กองปราบปราม
โดยทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา" อั้งยี่และซ่องโจร, ม.อาญา 188 ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และ ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฐานนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ" เบื้องต้นทั้ง 3 คน ถูกควบคุมตัวไว้ที่ห้องขัง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
รายงานแจ้งว่าจากการสอบปากเบื้องต้น นายพิชิต ให้การอ้างว่า เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านพักและคอนโดมิเนียมหลายจุด ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของภรรยาและลูก อีกทั้งคาดว่าเส้นทางการเงินอาจถูกระงับ จึงทำให้รู้สึกไม่สบายใจและเกิดความกดดัน
นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย จึงตัดสินใจเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อจะเข้ามอบตัวแต่มาถูกจับกุมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็นความปลอดภัยนั้น เจ้าตัวยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าถูกข่มขู่หรือไม่ หรืออาจเป็นเพียงความกังวลส่วนตัวของผู้ต้องหา
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่เตรียมนำตัว น.ส.ศตพร หรือ “จ๋า” ไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ฝากขังก่อนเที่ยงวันนี้ ส่วนผู้ต้องหาอีก 2 ราย คือ นายอัศวิน หรือ "ดร.วิน" และจ่าสิบตรี ดร.พิชิต หรือ "จ่าพิชิต" ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน และคาดว่าจะนำตัวไปฝากขังในวันถัดไป โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ในชั้นสอบสวนอย่างเป็นทางการ ผู้ต้องหาทั้งหมดใช้สิทธิ์มีทนายความเข้าร่วมและยังไม่ให้การในชั้นสอบสวน
ต่อมาคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ได้เดินทางเข้าสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสามรายร่วมกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามแล้ว ส่วนกรณีจะมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้น แหล่งข่าวระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มออกหมายจับเพิ่ม โดยกองปราบปรามทำงานประสานกับ ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิด เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคดีใหญ่ หากการสอบสวนพบพยานหลักฐานหรือมีการซัดทอดถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็จะรวบรวมข้อมูลส่งให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป