พ่อ-ป้า หลั่งน้ำตารับร่างเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ไปทำพิธี

พ่อและป้าเศร้าหลั่งน้ำตา ขณะเข้ารับร่างเหยื่อสาวจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ที่สถาบันนิติเวชฯ ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัด
วันนี้ (14 ก.ค.) ที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ บรรยากาศการติดต่อขอรับศพของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าว เป็นวันที่สองดำเนินไปด้วยความโศกเศร้าและรันทดใจอย่างที่สุด โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดมีบรรดาครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางมาปักหลักรอฟังผล และยื่นเอกสารท่ามกลางเสียงสะอื้นไห้ระงมทั่วทั้งอาคาร
ทันทีที่เจ้าหน้าที่นิติเวชฯ ได้เปิดห้องเพื่อให้ญาติได้เข้าไปมองเห็นและดูหน้าบุคคลอันเป็นที่รักเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะทำการปิดหีบศพ บรรดาญาติหลายรายถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหว ร่ำไห้ทันที โดยร่างแรกที่มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณและเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลตำรวจในวันนี้คือ ร่างของ น.ส.ชิตชนก ชวนรัมย์ ซึ่งทางครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีอัญเชิญร่างขึ้นรถกู้ภัย เพื่อนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา ณ วัดสะพานสูง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ด้านความคืบหน้าทางนิติวิทยาศาสตร์ พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้แถลงอัปเดตตัวเลขความสูญเสียล่าสุดพบว่า มียอดผู้เสียชีวิตรวมส่งมายังนิติเวชฯ พุ่งสูงขึ้นเป็น 29 รายแล้ว เนื่องจากเมื่อช่วงวานนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีการตรวจค้นเคลียร์ซากปรักหักพังอย่างละเอียด และพบร่างผู้เสียชีวิตติดค้างเพิ่มเติมอีก 2 ราย จึงได้รีบนำส่งมาสมทบ
พล.ต.ต.วิรุฬห์ เปิดเผยว่า ในจำนวนศพทั้งหมด 29 รายนั้น ขณะนี้ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญสามารถผ่าชันสูตร ตรวจลายนิ้วมือแฝง และ พิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตนได้เสร็จสิ้นแล้วจำนวน 25 ราย (แบ่งเป็นศพชุดแรก 23 ราย และศพที่พบเพิ่มวานนี้ 2 ราย) ส่วนร่างผู้เสียชีวิตที่เหลืออีก 4 ราย สภาพศพค่อนข้างเสียหายหนัก ไม่สามารถดูใบหน้าหรือตรวจลายนิ้วมือได้ ขณะนี้ทางห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์กำลังเร่งปั่นตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA) กับญาติสายตรงอย่างเร่งด่วนที่สุดเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสลับร่าง โดยล่าสุดมีครอบครัวเดินทางมาแสดงตัวและลงทะเบียนจับคู่ข้อมูล (Matching) แล้ว 17 ครอบครัว ซึ่งภาพรวมถือเป็นไปอย่างราบรื่น
“ทางนิติเวชฯ ขอเน้นย้ำเรื่องข้อกฎหมายในการรับศพ ผู้มีสิทธิ์เซ็นเอกสารรับร่างจะต้องเป็นญาติสายตรงตามกฎหมายเท่านั้น คือ บิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส หากจำเป็นต้องให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนามายื่นให้ครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่เปิดตรวจเอกสารตั้งแต่เวลา 08.30 น. และจะทยอยปล่อยร่างกลับได้ในช่วงบ่ายของทุกวัน” พล.ต.ต.วิรุฬห์ ระบุ
ขณะเดียวกัน ที่บริเวณลานชั้น 1 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงปักหลักเปิดโต๊ะตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกคอยวิ่งเต้นเรื่องเอกสารใบมรณบัตรและเอกสารทางราชการร่วมกับตำรวจ สน.ปทุมวัน เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากให้แก่ญาติ โดยสรุปยอดล่าสุดตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงช่วงเช้าวันนี้ มีญาติทำเรื่องรับศพกลับไปประกอบพิธีแล้ว 8 ราย ทำให้ยังคงมีร่างผู้เสียชีวิตคงค้างอยู่ที่สถาบันนิติเวชฯ อีก 21 ร่าง ซึ่งทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยืนยันพร้อมสนับสนุนโลงศพและจัดรถส่งศพฟรีถึงวัดทั่วประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย