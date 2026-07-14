ยอดเสียชีวิต 30 รายแล้ว เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์อีก 3 ราย

สำนักงานเขตจตุจักรรายงานข้อมูลล่าสุด เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวมียอดผู้เสียชีวิตรวม 30 ราย อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์อีก 3 ราย
จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ย่านลาดพร้าว ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กทม. เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณ 23.50 น. ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (14 ก.ค.) สำนักงานเขตจตุจักรรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหาร “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว“ ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 สรุปบยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้
ผู้เสียชีวิต จำนวน 30 ราย ทราบอัตลักษณ์แล้ว 27 ราย อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์ 3 ราย ทั้งนี้ มีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรง (กลุ่มสีแดง) เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย
ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 75 ราย กลุ่มสีแดง (อาการรุนแรง) 24 ราย กลุ่มสีเหลือง (อาการปานกลาง) 15 ราย และ กลุ่มสีเขียว (อาการเล็กน้อย) 36 รายเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมด
สำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ห้องประชุมรัชดา ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร โทร. 025139713