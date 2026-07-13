จับพิรุธเรือขนน้ำมันเถื่อน! อ้างส่งลาวแต่ลอบเข้าเมียนมา ยอดทะลุ 36.5 ล้านลิตร รัฐเสียหายกว่า 226 ล้าน

พล.ต.อ.ธัชชัย นำทีมสกัดเรือขนน้ำมันเถื่อน ตบตาสำแดงเท็จส่งลาวแต่แอบเลี้ยวเข้าเมียนมา พบยอดทะลุ 36.5 ล้านลิตร ทำรัฐสูญภาษีกว่า 226 ล้านบาท คาดโยงเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์
วันนี้ (13 ก.ค.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และ นายชวลิต พุฒพิสุทธิ์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน นำกำลังตรวจสอบกลุ่มขบวนการในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หลังพบมีพฤติการณ์ลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนประกาศกระทรวงกลาโหม ซึ่งกำหนดให้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสินค้าควบคุมในเขตควบคุม ตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศเมียนมา อันอาจเป็นการสนับสนุนขบวนการคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม จากการสืบสวนพบว่า ยังคงมีผู้ลักลอบส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเมียนมา โดยสำแดงเอกสารการส่งออกว่าเป็นการส่งไปยังประเทศลาว
พล.ต.อ.ธัชชัย เปิดเผยว่า วันนี้เบื้องต้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมันไปต่างประเทศ จำนวน 1 ลำ ซึ่งทาง ศปนม.ตร. ได้ทำการตรวจสอบพบว่า เรือลำดังกล่าวมีการลักลอบนำน้ำมัน จำนวนเกือบ 400,000 ลิตร ส่งไปประเทศเมียนมา ไม่ได้ส่งไปยังประเทศลาว แต่อย่างใด และเชื่อว่ายังมีเรืออีกหลายลำที่ลักลอบขนส่งน้ำมันไปประเทศเมียนมา แต่อ้างว่าขนส่งไปประเทศลาว
ซึ่งจากการสืบสวนพบว่า การลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทำของขบวนการขนาดใหญ่ มีปริมาณการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกว่า 36.5 ล้านลิตร ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 226 ล้านบาท ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผล เพื่อสาวไปถึงต้นตอของขบวนการและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป