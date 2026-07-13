ตำรวจไซเบอร์จับเซียนมวยคนดัง-กลุ่มไลน์มวยพักยก รวบ 6 ผู้ต้องหา เงินหมุนเดือนละ 100 ล.

ตำรวจไซเบอร์จับเซียนมวยคนดัง พรเ้อมทลายแก๊งพนัน กลุ่มไลน์มวยพักยก รวบ 6 ผู้ต้องหา ยึดมือถือ 245 เครื่อง เงินหมุนเดือนละ 100 ล.
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 13 ก.ค.2569 ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ตอท. แถลงข่าวทลายแก๊งพนันออนไลน์ มวยพักยกวาไรตี้ รวบ 6 ราย ยึดมือถือ 245 เครื่อง พร้อมทรัพย์สินกว่า 6.3 ล้านบาท
โดยเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกัน 6 จุด ในพื้นที่ กทม. ได้แก่ บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซอยนวมินทร์ 24 จำนวน 4 หลัง และ ซอยนวมินทร์ 42 จำนวน 2 หลัง แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.1ได้ขยายผลจากกรณีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 เข้าทลายเครือข่าย “มวยพักยกวาไรตี้” ที่ลักลอบเปิดเพจเฟซบุ๊กชักชวนเล่นพนันมวยผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม พบเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น 6 จุดย่านนวมินทร์ รวบหัวหน้าเครือข่ายคือ นายชัยวัฒน์ หรือ หนึ่ง (สงวนนามสกุล) พร้อมพวก รวม 6 ราย
ยึดของกลางรวม 83 รายการ มูลค่ากว่า 6.3 ล้านบาท ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ 245 เครื่อง, เงินสดเกือบ 1 ล้านบาท, ทองคำรูปพรรณ 15 บาท, รถยนต์ 4 คัน และอาวุธปืน 4 กระบอก
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาหนักในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต, สมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน” ทั้งนี้ ทาง บช.สอท. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป