ตลบหลังรวบ "ผอ.พิชิต" หัวหน้าแก๊งโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะย่องมอบตัวกองปราบ

กองปราบตลบหลังรวบ "ผอ.พิชิต" หัวหน้าขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น หลังเตรียมย่องเข้ามอบตัว ก่อนคุมสอบปากคำขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม
วันนี้ (13 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ กก.2 บก.ป. จับกุมตัว จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม หรือ จ่าพิชิต ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา" อั้งยี่และซ่องโจร, ม.อาญา 188 ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และ ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฐานนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ" ซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสุดท้ายขบวนการทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น ขณะเจ้าตัวกำลังเดินทางมาเข้ามอบตัวที่กองบังคับการปราบปราม ขณะนี้อยู่ระหว่างคุมตัวสอบปากคำ
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ จ่าพิชิต ได้ติดต่อขอมอบตัวกับพนักงานสอบสวน บก.ป. ในคดีดังกล่าว แต่ทางเจ้าหน้าที่ได้ปฏิเสธรับมอบตัว เนื่องจากเกรงว่าเจ้าตัวจะใช้เป็นข้ออ้างในการยื่นขอประกันตัว เมื่อจ่าพิชิต ปรากฏตัวจึงตลบหลังเข้าจับกุมดังกล่าว