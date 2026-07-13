กองปราบรับตัว"ดร.วิน" แก๊งโกงสอบท้องถิ่น หลังหนีไปจนมุมที่ สปป.ลาว

MGR Online - กองปราบรับตัว "ดร.วิน" ผู้ร่วมขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น ที่ด่านหนองคาย หลังถูกตำรวจลาวจับกุมได้ขณะหลบหนีออกนอกประเทศไปกบดาน
ในลาว เตรียมนำมาสอบปากคำที่ บก.ป.
วันนี้ (13 ก.ค.) เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พร้อมกำลังประสานรับตัว นายวิน ธนพชรโภคิน หรือ อัศวิน โชติพนัง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้ต้องหาขบวนการทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.หนองคาย หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สปป.ลาว สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างนำตัวเข้ามาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม