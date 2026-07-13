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ตำรวจเร่งขยายผลขบวนการ “กุมารจีน” ลอบปั้นสัญชาติไทยให้เด็กต่างด้าว จับแล้ว 33 ราย ศาลไม่ให้ประกัน หวั่นกระทบความมั่นคงของชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



วันที่ 13 กรกฎาคม พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ธีรชัย ชำนาญหมอ รอง ผบช.สพฐ. และผู้แทนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง DOPA N.I.C.E สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายลักลอบแจ้งเกิดเท็จให้เด็กต่างด้าว ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นขบวนการ “กุมารจีน”

จากการสืบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวมีการจัดหาบุคคลสัญชาติไทยเข้ามาสวมบทเป็น “พ่อไทยทิพย์” รับจ้างแจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าว โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บางราย ทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยงานทะเบียน เพื่อดำเนินการออกเอกสารสำคัญของรัฐให้เด็กที่ไม่ได้มีสิทธิได้รับสัญชาติไทย

พฤติการณ์ดังกล่าวทำให้เด็กต่างด้าวสามารถได้รับสถานะเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยมิชอบ อาศัยหลักสัญชาติทางสายเลือดและการเกิดในราชอาณาจักร ส่งผลให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล สิทธิทางสังคม ตลอดจนสิทธิในการถือครองทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบทะเบียนราษฎร และอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาว

ผลการดำเนินคดีล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้แล้วรวม 35 หมายจับ จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 33 ราย ขณะที่มีผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศ 1 ราย หลบหนีในประเทศ 1 ราย ยังอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ที่เหลือมาดำเนินคดี

สำหรับผู้ต้องหาที่ถูกฝากขัง ประกอบด้วย พ่อชาวจีน 4 ราย แม่ชาวจีน 10 ราย และพ่อไทยทิพย์ 13 ราย รวมทั้งสิ้น 27 ราย โดยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมด และส่งตัวเข้าเรือนจำระหว่างดำเนินคดี

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด รวมถึงเส้นทางการเงิน ความเชื่อมโยงของเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด













ตำรวจเร่งขยายผลขบวนการ “กุมารจีน” ลอบปั้นสัญชาติไทยให้เด็กต่างด้าว จับแล้ว 33 ราย ศาลไม่ให้ประกัน หวั่นกระทบความมั่นคงของชาติ
ตำรวจเร่งขยายผลขบวนการ “กุมารจีน” ลอบปั้นสัญชาติไทยให้เด็กต่างด้าว จับแล้ว 33 ราย ศาลไม่ให้ประกัน หวั่นกระทบความมั่นคงของชาติ
ตำรวจเร่งขยายผลขบวนการ “กุมารจีน” ลอบปั้นสัญชาติไทยให้เด็กต่างด้าว จับแล้ว 33 ราย ศาลไม่ให้ประกัน หวั่นกระทบความมั่นคงของชาติ
ตำรวจเร่งขยายผลขบวนการ “กุมารจีน” ลอบปั้นสัญชาติไทยให้เด็กต่างด้าว จับแล้ว 33 ราย ศาลไม่ให้ประกัน หวั่นกระทบความมั่นคงของชาติ
ตำรวจเร่งขยายผลขบวนการ “กุมารจีน” ลอบปั้นสัญชาติไทยให้เด็กต่างด้าว จับแล้ว 33 ราย ศาลไม่ให้ประกัน หวั่นกระทบความมั่นคงของชาติ
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