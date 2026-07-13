ป.จับเอเย่นต์หัวจ่ายรายใหญ่ จ้างเครือข่ายลอบขนยานรกมูลค่ากว่า 90 ล้าน

MGR Online - ตำรวจกองปราบตามรวบเอเย่นต์ระดับหัวจ่ายสายเหนือตามประกาศสืบจับ บก.ปส.ลำดับที่ 131 จ้างเครือข่ายลักลอบขนยาบ้า-ไอซ์มูลค่ากว่า 90 ล้าน
วันนี้ (13 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.ศราวุธ ทองน้อย สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายวชิราวุธ หรือแชมป์ อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 375/2560 ลงวันที่ 19 ต.ค.60 ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า, ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายฯ และสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ” ได้ที่ร้านซ่อมรถแห่งหนึ่งริมถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 9 ส.ค.2560 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.8 ได้นำกำลังจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดได้ผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 140,000 เม็ด ยาไอซ์ น้ำหนัก 9.2 กิโลกรัม และเคตามีน อีก 6 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท ก่อนขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก 2 ราย พร้อมยึดยาเสพติดมูลค่า 62 ล้านบาทได้ภาย ในบ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่
จ.สมุทรปราการ
ต่อมาได้ทำการสืบสวนขยายผลจนทราบว่ายาเสพติดทั้งหมดมี นายวชิราวุธ ผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ว่าจ้างให้ขนส่ง โดยจ่ายค่าจ้างขน จำนวน 200,000 บาท ต่อเที่ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามยาเสพติด ( บก.ปส.) จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับนายวชิราวุธ พร้อมกับประกาศเป็นผู้ต้องหารายสำคัญของ บก.ปส. ลำดับที่ 131 กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ป. สืบทราบว่า ผู้ต้องหาได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน นายวชิราวุธ รับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้เคยว่าจ้างให้ผู้ร่วมขบวนการลำเลียงยาเสพติดมาแล้ว 3 - 4 ครั้ง ซึ่งเเต่ละครั้งจะขนทีละ 1 ล้านเม็ด โดยขนมาจากภาคเหนือลำเลียงเข้ามาในพื้น จ.อยุธยา เเละ จ.สมุทรปราการ เป็นหลักเเละหลบหนีมาเกือบ10 ปี กระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมดังกล่าว จึงควบคุมตัวนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส.2 บช.ปส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป