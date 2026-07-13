นายกฯ นัด ก.ตร. 22 ก.ค.นี้ ถกแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนที่ 16 คาด "นิรันดร-สำราญ" ชิงดำ

"อนุทิน" นัดประชุม ก.ตร. 22 ก.ค.นี้ วาระสำคัญแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนที่ 16 คาด "นิรันดร-สำราญ" ชิงดำ
วันนี้ (13 ก.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. โดยมีวาระคัดเลือกแต่งตั้ง ผบ.ตร.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผบ.ตร. ตามพ.ร.บ.ตำรวจ ปี 2565 และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งฯ ระบุไว้ชัดเจนว่าให้ยึดระบบคุณธรรม และมาตรา 78 (1) ระบุว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร. ให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 77 (1) โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน โดยเฉพาะประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันปราบปราม เสนอให้ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ตามพ.ร.บ.ตำรวจ มาตรา 77(1) รอง ผบ.ตร. ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 4 นาย ประกอบด้วย พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร พล.ต.อ.สำราญ นวลมา และพล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ มีสิทธิ์ลุ้นนั่งแม่ทัพสีกากี
สำหรับเส้นทางการเติบโตและครองตำแหน่งของทั้ง 4 นาย มีดังนี้ พล.ต.อ.นิรันดร ครองตำแหน่ง รองผบ.ตร. 2 ปี ผู้ช่วยผบ.ตร. 2 ปี ผบช.(ผู้บริหารหน่วย) 3 ปี รองผบช. 1 ปี ผบก.(ผู้บริหารหน่วย) 4 ปี รอง ผบก. 5 ปี และผกก.(ผู้บริหารหน่วย 4 ปี) รวมเวลาระดับ พ.ต.อ.-พล.ต.อ. 21 ปี
พล.ต.อ.ธัชชัย รอง ผบ.ตร. 2 ปี ผู้ช่วย ผบ.ตร.2 ปี ผบช.(ผู้บริหารหน่วย) 1 ปี รอง ผบช.4 ปี ผบก.(ผู้บริหารหน่วย) 4 ปี รอง ผบก. 5ปี(ตำแหน่งอาจารย์) ผกก.(ผู้บริหารหน่วย) 5 ปี(ตำแหน่งอาจารย์) รวมระยะเวลา 23 ปี
พล.ต.อ.สำราญ รองผบ.ตร. 1 ปี ผู้ช่วย ผบ.ตร.3 ปี ผบช.(ผู้บริหารหน่วย) 1 ปี รองผบช. 1 ปี ผบก.(ผู้บริหารหน่วย) 2 ปี รอง ผบก. 3 ปี และผกก.(ผู้บริหารหน่วย) 4 ปี รวมระยะเวลา 15 ปี
รายสุดท้าย พล.ต.อ.อิทธิพล รอง ผบ.ตร. 1 ปี ผู้ช่วย ผบ.ตร. 2 ปี ผบช.(ผู้บริหารหน่วย) 3ปี (วตร.(สบ 8)2ปี) รอง ผบช. 1 ปี ผบก.(ผู้บริหารหน่วย) 4 ปี รอง ผบก. 5 ปี และผกก. (ผู้บริหารหน่วย) 4 ปี รวมเวลา 20 ปี
สำหรับระดับรอง ผบ.ตร.ที่มีโอกาสได้รับเลือกและถูกจับตามองที่ พล.ต.อ.นิรันดร อาวุโสอันดับ 1 เกษียณอายุ 2571 รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี และ พล.ต.อ.สำราญ อาวุโสอันดับ 3 เกษียณอายุ ปี 2576 รับผิดชอบงานความมั่นคงและกิจการพิเศษ อย่างไรก็ตามต้องรอผลประชุมแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
ขณะเดียวกันมีรายงานว่า จนถึงขณะนี้ นายอนุทิน ประธานก.ตร. ยังไม่ได้ส่งสัญญานมายังแคนดิเดตทั้ง 4 นาย ซึ่งคาดว่า จะมีการพูดคุยและเรียก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.และรอง ผบ.ตร.ทั้ง 4 นายเข้าพบก่อนเวลาเข้าประชุม เพื่อสอบถามหารือในรายละเอียดและข้อกฏหมายก่อนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการ ก.ตร. ลงมติให้ความเห็นชอบต่อไป