โซเชียลฯ แห่อาลัย "Bolt สายพราง" ฮีโร่ใจบุญ รับส่งผู้ป่วยฟรี เสียชีวิตพร้อมภรรยาเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ทิ้งลูกวัย 4-5 ขวบกำพร้า

สุดเศร้า! มารดาติดต่อยืนยันศพ "ไอซ์-ลี่" ลูกสาว-ลูกเขย เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ทิ้งลูกน้อย 2 คน วัย 4-5 ขวบให้ยายดูแล เผยลี่ คือ "Bolt สายพราง" ฮีโร่ใจบุญ รับส่งผู้ป่วย-คนท้องฟรี
วันนี้ (13 ก.ค.) ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ นางนิด มารดาของ น.ส.น้ำทิพย์ หรือ "ไอซ์" และแม่ยายของนายสุวิชชา หรือ "ลี่" เจ้าหน้าที่งานกำลังพล กิจการวังและยุทธการ พระตำหนักสวนฝรั่งกังไส ภัทริยาลงกรณ์ เดินทางมายืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว โดยยืนยันว่าทั้งสองเสียชีวิตแล้ว
นางนิด เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลหลาน 2 คน อายุ 4 และ 5 ขวบ หลังจากนี้ไม่รู้จะดำเนินชีวิตอย่างไร เพราะต้องสูญเสียทั้งลูกสาวและลูกเขย ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว
ลูกเขยเป็นคนขยันทำงาน นอกจากรับราชการแล้ว ยังขับรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชัน Bolt เพื่อหารายได้เสริม และมักให้บริการรับส่งผู้ป่วย ผู้พิการ เด็กนักเรียน คนท้อง และผู้สูงอายุฟรี เพื่อช่วยเหลือสังคม ขณะที่ลูกสาวเพิ่งเรียนจบครู และทำงานเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนพาณิชย์แห่งหนึ่ง
จากการตรวจสอบพบว่า นายสุวิชชา ใช้บัญชี TikTok ชื่อ "Bolt สายพราง" ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการขับรถรับส่งผู้โดยสาร มีผู้ติดตามกว่า 146,000 คน และยอดกดถูกใจกว่า 3.2 ล้านครั้ง โดยระบุในหน้าประวัติว่าให้บริการรับส่งผู้บริจาคร่างกาย ผู้พิการ คนท้อง และนักเรียนฟรี
ภายหลังมีการยืนยันการเสียชีวิตของทั้งคู่ ผู้ติดตามจำนวนมากต่างเข้าไปแสดงความอาลัย พร้อมยกย่อง "Bolt สายพราง" ในฐานะผู้เสียสละและทำความดีช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด.