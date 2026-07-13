”ภาวุธ“ เข้าพบดีเอสไอ ยืนยันไม่หนีคดี Forex ย้ำเป็นเพียงคนเทรดไม่ใช่โบรกเกอร์ แต่ออกข่าวยังกับเป็นหัวหน้าขบวนการ

MGR Online - “ป้อม-ภาวุธ” ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน คดี Forex หลังมีข่าวดีเอสไอขอออกหมายจับ 30 ราย แต่ไม่ได้พบพนักงานสอบสวน จึงทำหนังสือแจ้งยืนยันไม่หลบหนี ย้ำเป็นเพียงผู้เทรด ไม่ใช้ผู้ให้บริการ ไม่ใช่โบรกเกอร์ แต่มีชื่อออกสื่ออยู่คนเดียวยังกับเป็นหัวหน้าขบวนการ แจงเส้นเงินมีแค่ 28 ล้านจากการเทรดทองคำ ไม่ใช่ 800 ล้านแน่นอน
วันนี้ (13 ก.ค.) เวลา 15.45 น. ที่ศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือป้อม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ เนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในคดี จำนวน 30 หมาย
นายภาวุธ เปิดเผยว่า ตนดูข่าวและทราบว่าจะมีการออกหมายจับคนในคดีฟอเร็กซ์ (Forex) แล้วมีชื่อตนอยู่ในนั้นด้วย จึงมาแสดงความบริสุทธิ์ใจขอเข้าชี้แจงโดยตรง ไม่ได้หนีอะไรอยู่แล้ว เพราะยังทำหน้าที่อยู่ในรัฐสภา ซึ่งตนเองก็งงกับเรื่องหมายจับดังกล่าวเพราะเราก็ทำหน้าที่ สส. มีตำแหน่งชัดเจนทุกอย่าง ซึ่งการออกหมายจับ คงกังวลว่าจะมีการหลบหนีหรือไม่ และอยากให้มั่นใจว่าตนไม่หลบหนีแน่นอน
นายภาวุธ เผยว่า ส่วนที่ตนโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์ทำนองว่าการออกหมายจับ เป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุนั้น ตนมองว่าเป็นการตั้งคำถาม เพราะคดีหลายคดีในประเทศก็ยังใช้เวลา แต่คดีนี้ต้องยอมรับว่ามันถูกเร่งรัดผิดปกติ ที่สำคัญ คดีนี้มีผู้ต้องหาหลายคน แต่พอไปดูกลับมีแต่ชื่อตนออกมาแค่คนเดียว กลายเป็นว่าคนอื่นไม่มีเลย แล้วทำไมอย่างกรณีอื่นถึงล่าช้า เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่
นายภาวุธ เผยอีกว่า เป็นเกมการเมืองหรือไม่นั้นก็แล้วแต่จะคิด เพราะตนอาจพูดได้ไม่ชัดมาก เพราะไม่ได้มีหลักฐานอะไร แต่มองเป็นข้อสงสัยที่สังคมตั้งไว้เหมือนกัน เมื่อดูคดีนี้จะเห็นว่าตนไม่ใช่ผู้ให้บริการ Forex และไม่ได้เป็น IB (ไอบี) : Introducing Broker และไม่ได้หลอกลวงชาวบ้าน แต่กลายเป็นผู้ต้องหาตรง ทั้งๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องตรง แต่กลับถูกใช้เป็นเป้าหมายหลักของคดีนี้
นายภาวุธ เผยต่อว่า ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเส้นทางการเงินที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นสูงถึง 833 ล้านบาท ไม่ใช่ 28 ล้านบาทนั้น ตนเห็นข่าวนี้แล้วตกใจ เพราะไม่เคยมีเส้นเงิน 800 กว่าล้านบาทเข้ามาในบัญชีธนาคารแน่นอน ส่วนตัวเลข 28 ล้านบาทก็ได้แจงเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าเงินที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ไม่ใช่เงินผิดกฎหมาย สำหรับหลักฐานเพิ่มเติมที่จะนำเข้ามาชี้แจงกับดีเอสไอ เกี่ยวกับเลขบัญชีธนาคารทุกบัญชี ซึ่งตนมีหลายบัญชีและมีรายละเอียดจำนวนมาก
นายภาวุธ ระบุว่า ส่วนการเทรดทองคำ 28 ล้านบาท ยืนยันว่าเป็นการเทรดทองคำกับบริษัท คิวอาร์เอสฯ (QRS) และเป็นเจ้าเดียวที่ตนเทรดด้วย แต่ยอมรับว่าเคยศึกษาเรื่องการเทรดมาเล็กๆ น้อยๆ ส่วนโบรกเกอร์หรือ IB อื่น ตนไม่รู้จักและไม่เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง หลายคนบอกว่าเส้นทางการเงินนั้น ไม่ใช่จากการเทรดทองคำ ตนได้ชี้แจงไปแล้วแต่อยู่ในสำนวน แต่ขอให้มั่นใจได้ว่าตนไม่เกี่ยวสแกมเมอร์ ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ ไม่ได้ไปหลอกลวงใคร ขอให้มั่นใจ 100% เงินทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ชี้แจงได้ทั้งหมด
นายภาวุธ ระบุว่า หากดูจากเส้นทางการเงินจะเห็นว่าทุกอย่างล้วนพุ่งมาที่ตนเหมือนเป็นหัวหน้าขบวนการ ทั้งที่ไม่ใช่เลย ต้องย้ำว่าตนเป็นเพียงคนเทรด และไม่ใช่ผู้ให้บริการ Forex ไม่ใช่เป็นคนชักชวนใคร ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นเราที่มีความเกี่ยวข้อง เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเทรด ก็ต้องยอมรับว่า บางครั้งการเทรด เราเทรดผิดพลาดเอง ผิดจังหวะเองก็เกิดจากการที่เรากดเอง ดังนั้น ตนไม่โทษว่าผู้ให้บริการโบรกเกอร์เป็นคนผิด แต่สิ่งที่ตนตัดสินใจผิดคือในฐานะที่ลงทุนไป และคดีนี้ก็ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เหมือนอย่าง Forex-3D คือการหลอกลวงลงทุน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจาก นายภาวุธ ได้ให้สัมภาษณ์เสร็จ ก็ขึ้นไปด้านบนอาคาร ชั้น 9 กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดีเอสไอ เพื่อจะเข้าพบพนักงานสอบสวนแสดงความบริสุทธิ์ใจ แต่ก็ไม่พบพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบทำคดี จึงลงมาเปิดเผยสั้นๆ กับสื่อมวลชน ว่า เนื่องจากวันนี้ตนไม่ได้ประสานเจ้าหน้าที่ไว้เพราะเห็นตามข่าวว่าจะมีการออกหมายจับ ตนเลยเเสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อเข้ามา แต่ก็ไม่ได้พบเจ้าหน้าที่เจ้าของสำนวน แต่เจอเจ้าหน้าที่ส่วนอื่น และได้ทำหนังสือแจ้งไว้แล้วว่าเราไม่หนีไปไหน เพราะตนยังมีประชุมที่รัฐสภาอีกหลายครั้ง ก็กังวลว่าหากกลัวว่าตนจะหนีแล้วไปบุกจับมาแล้วไม่ให้ประกันตัว ตนก็คงทำงานที่ค้างอยู่ลำบาก จึงเข้ามาแจ้งไว้ก่อน จึงทำหนังสือลงแจ้งไว้
“หากมีการออกหมายจับจริง ๆ ผมก็พร้อมเข้าพบเจ้าหน้าที่ อย่างวันนี้ก็เข้าพบก่อนที่จะรู้ได้ว่าหมายจับออกจริงหรือไม่ ก็พร้อมชี้แจงข้อมูล ส่วนอยากจะร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดหรืออธิบดีดีเอสไอหรือไม่ เพราะในตอนนี้ได้ปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนแล้ว แต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นั้น พร้อมอยากชี้แจง เพราะถ้าดูภาพรวมคดี ผมไม่ใช่คนหลอกลวงหรือฉ้อโกงจริง ๆ จึงอยากฝากศาลและอัยการ ว่าคดีนี้คนเกี่ยวข้องเยอะ แต่มีเพียงชื่อตัวเองที่ออกมาในหน้าข่าว อยากขอความเห็นใจว่าเราเองก็ตั้งใจทำงาน อยู่ในสปอร์ตไลท์มาตลอด” นายภาวุธกล่าว
ทั้งนี้ วันที่ 13 ก.ค.พนักงานสอบสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอออกหมายจับผู้ต้องหาในคดี Forex จำนวน 24 ราย รวมทั้งนายภาวุธด้วย แต่ศาลอนุมัติหมายจับ 2 ราย ที่มีผู้เสียหายและพยานหลักฐานชัดเจน ส่วนอีก 22 ราย ให้ยกคำร้อง เนื่องจากอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้ โดย 2 คนที่ถูกออกหมายจับไม่ใช่นายภาวุธ