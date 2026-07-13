ศพแรกกลับบ้าน! แม่ร่ำไห้รับร่าง "ส.ท.พิษณุ" เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ลูบโลงเอ่ยทั้งน้ำตา "กลับบ้านนะลูก"

เคลื่อนร่างศพแรก! แม่ร่ำไห้ลูบโลงเอ่ยทั้งน้ำตา “กลับบ้านนะลูก” มารับร่าง “ส.ท.พิษณุ” สารวัตรทหาร พล.9 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว กลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด จ.สุพรรณบุรี ส่วนปมคาใจมาตรการความปลอดภัย แม่เผยขอกลับไปจัดงานศพลูกให้เสร็จก่อน
วันนี้ (13 ก.ค.) เมื่อเวลา 17.40 น. ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ครอบครัวของ ส.ท.พิษณุ แตงโสภา อายุ 29 ปี สารวัตรทหาร สังกัด พล.9 จ.กาญจนบุรี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว เดินทางมารับร่างเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นับเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกที่ได้รับการส่งมอบร่าง
ก่อนเคลื่อนย้ายร่าง ครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณ ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า โดยมารดาของผู้เสียชีวิตร้องไห้ตลอดเวลา ก่อนขึ้นไปนั่งบนรถตู้ที่บรรทุกโลงศพลูกชาย ใช้มือลูบและตบเบา ๆ ที่โลง พร้อมกล่าวทั้งน้ำตาว่า "กลับบ้านนะลูก" สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นความปลอดภัยและข้อกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มารดาตอบเพียงสั้น ๆ ว่า "ขอจัดงานศพลูกก่อน" ก่อนเดินทางกลับพร้อมร่างของบุตรชาย
ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ้งได้จัดรถอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่าง โดยมีภรรยาและมารดาของผู้เสียชีวิตร่วมเดินทางกลับไปยัง จ.สุพรรณบุรี เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป